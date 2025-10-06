Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 19h cùng ngày, vị trí vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Cũng trong sáng nay, trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Đáng lưu ý, từ sáng nay đến hết đêm mai (7/10), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, miền Bắc có mưa lớn, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Đặc biệt, khu vực Hà Nội đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.