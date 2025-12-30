Tối 29/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) xuất bản năm 2024, đồng thời khen thưởng các cơ quan báo chí, xuất bản có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động lý luận, phê bình VHNT.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh các công trình lý luận, phê bình có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần định hướng sáng tạo, nâng cao chất lượng tiếp nhận VHNT và năng lực thẩm mỹ của công chúng.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình VHNT, tặng thưởng nhằm đánh giá, tôn vinh và khích lệ các nhà nghiên cứu, phê bình có tác phẩm chất lượng cao; đồng thời ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc phổ biến, nâng cao chất lượng hoạt động lý luận, phê bình VHNT.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng thưởng cho hai tác giả có tác phẩm được tặng thưởng mức A.

Qua 11 kỳ xét chọn, hội đồng đã tiếp nhận 973 tác phẩm, vinh danh 241 tác phẩm xuất sắc. Riêng đợt xét năm 2025 (đối với tác phẩm xuất bản năm 2024), hội đồng nhận 76 tác phẩm (31 cuốn sách, 45 bài viết). Chất lượng các công trình được đánh giá có chiều sâu, mở rộng sang nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, múa, công nghiệp văn hóa, di sản văn hóa.

Kết quả, hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 23 tác phẩm, gồm 14 công trình (sách) và 9 bài viết/cụm bài viết. Trong đó, 2 công trình đạt mức A là Văn học như một diễn ngôn của Trần Văn Toàn và Ả Đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật của tác giả Bùi Trọng Hiền.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng thưởng cho các tác giả có tác phẩm được tặng thưởng mức B.

Ngoài ra, có 4 công trình mức B, 8 công trình mức C và 9 công trình Khuyến khích.

Dịp này, Hội đồng Lý luận Trung ương cũng khen thưởng 16 tập thể là các cơ quan báo chí, tạp chí và nhà xuất bản có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, phổ biến và nâng cao chất lượng lý luận, phê bình VHNT năm 2024.