Các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở sườn núi. Video: Channelnewsasia.

Tân Hoa xã đưa tin, việc tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 và cũng là nạn nhân cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của nỗ lực tìm kiếm những người trên chiếc máy bay mất tích hồi giữa tháng này.

Theo báo cáo chính thức, máy bay ATR 42-500, số đăng ký PK-THT của hãng hàng không Indonesia Air đã gặp nạn vào ngày 17/1 khi đang trên đường đến Makassar với 10 người trên máy bay, gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách đang thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Đại tá Dody Triyo Hadi, một sĩ quan quân đội Indonesia tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chung thông báo, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy lúc 8h59 sáng nay theo giờ địa phương. Ông không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của các nạn nhân hoặc vị trí chính xác nơi tìm thấy.

Trong suốt chiến dịch kéo dài một tuần, các đội tìm kiếm và cứu nạn đã thu hồi các thi thể trong nhiều tình trạng khác nhau và vận chuyển đi nhận dạng pháp y. Hai nạn nhân đã được xác định danh tính trước đó, trong khi các thi thể còn lại đang được xác định thông qua khám nghiệm y tế.

Chính quyền Indonesia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cam kết tiếp tục hỗ trợ quá trình nhận dạng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.