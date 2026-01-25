Trả lời phỏng vấn kênh Channel News Asia, nhà chức trách Indonesia cho biết nguyên nhân sơ bộ gây ra vụ lở đất hiện được xác định là do mưa lớn và thảm họa này đã chôn vùi 2 ngôi làng trong địa phận huyện Tây Bandung ở tỉnh Tây Java.

Một phần hiện trường vụ lở đất. Ảnh: Kompas TV của Indonesia/Youtube

Tại cuộc họp báo ngày 24/1, phát ngôn viên Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia Abdul Muhari xác nhận vụ sạt lở đất đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. “Tính đến trưa 24/1, chúng tôi nhận được báo cáo về việc hàng chục dân thường đã an toàn, trong khi công tác tìm kiếm 82 người khác đang diễn ra”.

Thị trưởng West Bandung, ông Jeje Ritchie Ismail, cho biết quân đội, cảnh sát cùng hàng trăm tình nguyện viên đã được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực bị sạt lở rất hiểm trở và kết cấu mặt đất không ổn định.

Theo Channel News Asia, Indonesia thường phải hứng chịu nhiều trận lũ lụt và lở đất trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Thống kê từ chính quyền Indonesia cho thấy, đợt lũ lụt xảy ra trong khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025 đã khiến ít nhất 600 dân thường nước này thiệt mạng.