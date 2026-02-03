Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2023, Nguyễn Văn Trường (SN 1994; trú tổ 3, khu Quỳnh Trung, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) lên mạng xã hội đặt mua nhiều loại con dấu giả, gồm: dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH”, dấu tên bác sĩ và các dấu liên quan.

Sau đó, đối tượng tìm, in mẫu phôi trên mạng để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Trường trực tiếp bán giấy khám sức khỏe giả cho người có nhu cầu để kiếm lời.

Bị can Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Khoảng tháng 10/2024, Đinh Thị Thu Hiền (SN 1997; trú tại tổ 6, khu 5, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) cần hoàn thiện hồ sơ xin việc nên liên hệ với Trường để mua giấy khám sức khỏe giả.

Đến tháng 11/2024, Hiền xin làm cộng tác viên bán giấy khám sức khỏe giả và được Trường đồng ý.

Hiền được phân công nhiệm vụ đăng bài trên mạng xã hội. Khi có khách hỏi mua giấy khám sức khỏe, Hiền sẽ yêu cầu người mua cung cấp ảnh, số điện thoại và địa chỉ nhận giấy. Sau đó, Hiền chuyển thông tin cho Trường để làm giấy khám sức khỏe giả.

Khi làm xong, Trường sẽ gửi giấy này cho khách theo địa chỉ Hiền gửi. Với mỗi giấy khám sức khỏe giả bán được, Hiền hưởng hoa hồng 50 nghìn đồng.

Khởi tố anh trai trộm 330 triệu của em gái ở Hà Tĩnh Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn khởi tố Nguyễn Văn Mai vì hành vi trộm 330 triệu đồng của em gái ruột.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Bùi Văn Tường Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Tường để điều tra về hành vi mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân.