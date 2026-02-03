Ngày 3/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương khác.

Trước đó, ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Tường (SN 20/8/1987, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), nghề nghiệp lao động tự do.

Cũng theo Bộ Công an, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Đối tượng Bùi Văn Tường. Ảnh: BCA

Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Tường đã có hành vi mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân; sử dụng Giấy chứng nhận Công an nhân dân thể hiện Tường là Phó trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588; sử dụng Thẻ đảng viên số 19.080285; đồng thời mặc quân phục, cấp hàm sĩ quan Thiếu tá, Trung tá Công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức biết và đến trình báo, cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Bùi Văn Tường.

Cá nhân có thông tin liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, số điện thoại trực ban hình sự: 069.2209109 hoặc Điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng: 099.5858113.