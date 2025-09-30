Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1998) 11 năm tù và Đỗ Văn Đông (SN 1989, cùng ở Hà Nội) 7 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 2h ngày 9/10/2024, Sơn điều khiển xe máy chở Đông từ quán ăn về nhà. Khi đến cầu Ngự Tiền, họ gặp chiếc xe ba bánh tự chế do anh Hoàng Đình Lương (SN 2002, Hà Nội) điều khiển, trên xe còn có anh Thèn Văn Bằng (SN 2002).

Do lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, xe của Sơn không thể di chuyển. Bực tức, Sơn chửi tục, nhưng anh Lương không đáp lại mà tiếp tục chạy xe qua cầu, rồi rẽ vào bãi xe hoa quả xã Thanh Lâm (cũ) để nhận hàng.

Sơn lái xe theo, chặn đầu xe anh Lương. Cả Sơn và Đông cùng chửi mắng, đe dọa anh Lương và Bằng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Sau đó, Sơn lấy dao trong cốp xe đuổi theo chém anh Hoàng Đình Lương, trong khi Đông cũng tham gia tấn công. Anh Lương chạy về phía nhà bảo vệ, lấy ghế inox chống trả rồi tiếp tục chạy về UBND xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (cũ). Sơn đuổi theo nhưng không chém trúng vì nạn nhân dùng ghế đỡ.

Lúc này, Sơn quay lại lấy xe máy. Về phần mình, anh Thèn Văn Bằng đi ra đường tìm anh Lương nhưng không thấy, quay lại lấy xe ba bánh thì bị Đông chửi mắng, bắt nằm úp mặt xuống đất. Anh Bằng không chấp hành nên bị Đông xông vào đấm.

Đông tiếp tục truy đuổi, chửi bới, túm cổ áo và đánh anh Bằng. Nạn nhân chống trả bằng một chiếc bàn học gỗ ép, giằng co với Đông. Trong lúc đó, Sơn dùng dao chém Bằng nhiều nhát. Đông định tiếp tục lao vào đánh nhưng bị người khác can ngăn.

Anh Bằng bỏ chạy, nhảy xuống sông Cà Lồ để thoát thân. Do bị thương nặng, mất nhiều máu, anh choáng váng, không thể tự lên bờ. Anh Phạm Văn Quang (SN 1993) phát hiện, kéo anh Bằng lên bờ và đưa đi cấp cứu.

Ngày 9/10/2024, gia đình anh Bằng trình báo công an về hành vi phạm tội của Sơn và Đông. Sau khi gây án, Sơn chở Đông về nhà rồi bỏ trốn. Đến ngày 30/12/2024, Đông bị bắt tạm giam; Sơn bị bắt theo lệnh truy nã ngày 18/7/2025. Được biết, Đông từng có tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.