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Chiều 21/8, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trên SVĐ Rajamangala, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan.
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Đây là trận đấu mang lại nhiều cảm xúc với Xuân Son.
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Cách đây 2 năm, anh dính chấn thương gãy chân trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, sau đó mất gần 1 năm mới trở lại sân cỏ.
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Lần này, Xuân Son rất quyết tâm ghi dấu ấn. Anh được HLV Kim Sang Sik giao "chỉ tiêu" ghi 3 bàn thắng trong trận chung kết.
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Với Hai Long, sân Rajamangala là một kỷ niệm rất đẹp. Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, chính Hai Long là người ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Việt Nam, với tình huống sút bóng từ giữa sân.
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Hai Long sẽ là một trong những cầu thủ được Thái Lan quan tâm.
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Tuyển Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi.
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Đây chính là điều mà HLV Kim Sang Sik lo lắng nhất.
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Dù vậy, đội bóng áo đỏ có chiều sâu đội hình, bất cứ cầu thủ nào cũng đủ khả năng thi đấu.
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Dù làm khách nhưng tuyển Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng.
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Đánh bại Thái Lan luôn mang tới những cảm xúc đặc biệt với Hoàng Đức và các đồng đội.
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Trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Ảnh: V.A

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