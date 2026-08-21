Ảnh: V.A
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HLV Thái Lan gây bất ngờ khi phản bác mạnh mẽ quan điểm gây ra nhiều tranh cãi của Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam.
HLV Anthony Hudson tiết lộ chưa biết việc Nguyễn Xuân Son được giao "chỉ tiêu" ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.
HLV Kim Sang Sik có lý do khi giao nhiệm vụ cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan trong 2 trận chung kết lượt đi và về ASEAN Cup 2026.