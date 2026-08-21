Đình Bắc không dở

Nhìn lại hành trình của Đình Bắc ở kỳ ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp, có thể khẳng định tiền đạo người xứ Nghệ đang là một trong số những cái tên chơi ổn định bậc nhất bên phía tuyển Việt Nam.

Trừ 2 trận đấu gặp Indonesia và Singapore, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu thi đấu dưới sức thì những trận còn lại, Đình Bắc đều đá tốt, thậm chí xuất sắc, kể cả màn trình diễn mới nhất ở sân Mỹ Đình khi gặp Malaysia.

Đình Bắc vẫn là quân bài quan trọng nhất của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Hà

Một ví dụ cụ thể, trận lượt về học trò cưng của HLV Kim Sang Sik chạm bóng lên tới 53 lần, dứt điểm 5 lần và trực tiếp dọn cỗ cho Xuân Son lập công cùng 1 cơ hội lớn bị bỏ lỡ. Ngoài ra cũng tham gia 18 pha tranh chấp (thắng 8), hỗ trợ từ xa tốt…

Thậm chí, nếu chính xác hơn Đình Bắc đã có cho mình bàn thắng thứ 6 tại ASEAN Cup khi không tận dụng được cơ hội mà Hai Long tạo ra ở phút 26.

Sẽ tốt hơn nếu… chậm lại

Trong trận lượt về, Đình Bắc cũng cho thấy những điều khá đáng tiếc. Tung ra 5 pha dứt điểm trong đó có 2 lần trúng đích, 2 lần bị thủ môn và hậu vệ Malaysia cản phá và 1 lần đi ra ngoài cùng một số pha xử lý cuối cùng chưa đủ tốt. Ví như việc để mất bóng nhiều hơn so với trận lượt đi (14 lần).

Những thông số trên là điều khiến Đình Bắc nhận về khá nhiều phàn nàn từ người hâm mộ, đặc biệt với các tình huống cuối cùng. Bởi nếu chỉ cần tiền đạo này bình tĩnh, gọn gàng hơn, mọi thứ đã khác.

Nhưng chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam cần "chậm" lại để hiệu quả hơn. Ảnh: Hữu Hà

Có thể hiểu Đình Bắc khát khao ghi bàn ra sao, đặc biệt ở ngày sinh nhật của chân sút này. Thực tế trong suốt hiệp đấu đầu tiên, bóng được chuyền cho cầu thủ người xứ Nghệ rất nhiều và cơ hội cũng thế.

Đơn cử như tình huống Hai Long không dứt điểm mà chuyền ngang nhằm tạo điều kiện cho Đình Bắc có thể lập công ở phút 26 chẳng hạn. Tất cả đều muốn cầu thủ trẻ nhất trên hàng công tuyển Việt Nam có quà sinh nhật, nhưng tiếc rằng đã bất thành vì chính Đình Bắc tự bỏ lỡ.

Việc Đình Bắc nôn nóng và khao khát ghi bàn thực tế không mới và cũng chẳng bất ngờ đối với một cầu thủ trẻ. Ở V-League mùa 2025/26, trước khi bùng nổ với 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp, cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN phải chờ tới vòng 17 mới ghi bàn sau khoảng 500 ngày tịt ngòi là ví dụ rất rõ.

Cũng không chỉ ở V-League, trong trận hoà Singapore tại ASEAN Cup 2026, người ta cũng từng nhìn thấy ở Đình Bắc sự vội vã, nôn nóng ghi bàn và chứng tỏ bản thân… Điều này không sai, tuy nhiên cần phải đặt ở từng trường hợp, xử tình huống sao cho hợp lý mới đáng phải nói.

Đình Bắc với những gì đã thể hiện chắc chắn sẽ còn tiến xa và tiếp tục là quân bài quan trọng trong màu áo tuyển Việt Nam. Vậy nhưng, chân sút này cần phải nhớ đôi khi biết lùi lại, hy sinh vì tập thể cũng là một cách đóng góp chứ chẳng nhất thiết phải trực tiếp lập công.

“Chậm” lại một nhịp, bình tĩnh hơn, trận chung kết Đình Bắc sẽ cùng các đồng đội toả sáng và giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch trước người Thái.

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