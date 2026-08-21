Thái Lan đang có một hành trình ASEAN Cup 2026 khá ấn tượng. Dù vậy, sau khi thắng cả 4 trận vòng bảng, “Voi chiến” bộc lộ nhiều vấn đề trong hai lượt trận bán kết với Singapore.

Có thể nhận thấy rõ tầm quan trọng của “lão tướng” Sarach Yooyen với Thái Lan, trong khi hàng thủ bộc lộ bất ổn ở giai đoạn knock-out khi Singapore gây áp lực cao.

Sarach, thủ lĩnh giữa tập thể trẻ

Trong đội hình được HLV Anthony Hudson xây dựng với sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, Sarach Yooyen là mắt xích quan trọng nhất để duy trì sự cân bằng.

Sarach rất quan trọng với Thái Lan. Ảnh: FAT

Ở tuổi 34, tiền vệ của BG Pathum United vừa là đội trưởng, vừa đóng vai trò điều tiết nhịp chơi và kết nối các tuyến.

HLV Hudson ngay từ đầu đã nhấn mạnh việc kết hợp nhóm cầu thủ trẻ với những người giàu kinh nghiệm - mà Sarach chính là đại diện tiêu biểu.

Ảnh hưởng của Sarach không chỉ nằm ở tấm băng đội trưởng. Trong trận thắng Lào 5-0, anh kiến tạo cho Teerasak Poeiphimai mở tỷ số, chuyền quyết định để Kakana Khamyok nâng tỷ số lên 2-0 rồi tự mình ghi bàn thứ 4.

Đó là minh chứng rõ nhất cho vai trò nhạc trưởng của Sarach: anh có thể lùi xuống nhận bóng, phát triển tấn công nhưng cũng xuất hiện ở khu vực cuối sân khi cần thiết.

Sarach hiện có 290 đường chuyền chính xác ở ASEAN Cup 2026, nhiều nhất trong số các cầu thủ Thái Lan. Đây sẽ là đối thủ trực tiếp của Hoàng Đức trong hai lượt đi chung kết với Việt Nam (20h ngày 22/8).

Tấn công linh hoạt

Một trong những điểm nổi bật nhất của Thái Lan là khả năng phân bổ bàn thắng. Tính đến trước chung kết, có tới 8 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn cho “Voi chiến”, trải đều giữa cả 3 tuyến.

Teerasak dẫn đầu với 4 bàn, trong khi Kakana ghi 3 bàn và Yotsakorn có 2 pha lập công.

Teerasak đang cạnh tranh Vua phá lưới. Ảnh: FAT

Đặc biệt, Teerasak đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Tiền đạo 23 tuổi ghi bàn ngay trận ra quân, sau đó lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt đi bán kết.

Anh có tốc độ, khả năng chạy chỗ và đặc biệt nguy hiểm khi tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ.

Bên cạnh Teerasak là Yotsakorn Burapha, một trong những tương lai của bóng đá Thái Lan.

Sức trẻ, tốc độ và khả năng bứt phá của tiền đạo 21 tuổi tạo ra một phương án khác cho Hudson.

Ngay trận gặp Lào, Yotsakorn đã khiến hàng thủ đối phương phải nhận thẻ đỏ sau một pha bứt tốc.

Vì vậy, Thái Lan có thể chuyển đổi giữa đánh trung lộ, khai thác hai biên và phản công nhanh mà không nhất thiết phải dựa vào một nguồn sáng tạo duy nhất.

Những vết nứt

Tuy nhiên, nếu hàng công đem lại sự lạc quan thì hàng thủ lại là dấu hỏi lớn nhất trước chung kết ASEAN Cup 2026 với Việt Nam.

Hàng thủ Thái Lan lúng túng khi chịu áp lực cao. Ảnh: FAT

Thái Lan giữ sạch lưới cả 4 trận vòng bảng, nhưng bước vào bán kết, hệ thống phòng ngự bắt đầu chịu sức ép thực sự.

Singapore ghi bàn ở cả hai lượt trận và khiến lợi thế 3-1 sau lượt đi trở nên mong manh ở Bangkok. Lượt về, Thái Lan thua 1-2 và chỉ đi tiếp nhờ thắng chung cuộc 4-3.

Điều này thể hiện qua việc thủ môn Kampol Pathomakkakul phải làm việc rất vất vả. Ở tuổi 34 và không có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế, anh thực hiện đến 6 pha cứu thua trận lượt về trước Singapore.

Lượt đi, Kampol cứu được 3 trong 4 cú sút trúng đích, trong đó có một quả phạt đền. Những con số ấy cho thấy Thái Lan không còn duy trì được sự chắc chắn như giai đoạn vòng bảng.

Nếu HLV Kim Sang Sik giúp Việt Nam duy trì được cường độ cao, giành lợi thế trên sân Rajamangala là khả năng không hề thấp.

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