Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin gây ra nhiều tranh cãi với phát biểu liên quan tới chuyện nhập tịch của tuyển Việt Nam. Vị này nói: "Đội hình của họ thực chất là Việt Nam và Brazil (ám chỉ 3 cầu thủ Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son). Các trận đấu với tuyển Việt Nam truyền thống trước đây luôn rất hấp dẫn, nhưng giờ đây dư luận đặt dấu hỏi về vấn đề nhập tịch".

"Các quốc gia khác cũng đang học theo về vấn đề nhập tịch. Nó tạo ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng Đông Nam Á, thậm chí tại chính Việt Nam. Dẫu vậy, chúng tôi không can thiệp vào chuyện đó mà sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào", ông Charnwit Polcheewin khẳng định.

HLV Anthony Hudson phản bác quan điểm của lãnh đạo FAT. Ảnh: FAT

Trước những phát biểu này, HLV trưởng tuyển Thái Lan Anthony Hudson có quan điểm bất ngờ: "Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất đáng ghi nhận. Họ đang làm rất tốt công việc của mình. Có thể thấy tại giải đấu này, tuyển Việt Nam là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản. Họ sở hữu những cá nhân thực sự xuất sắc. Họ cũng đã vạch ra lộ trình phát triển các cầu thủ trẻ trong nước.

Tôi thích xem tuyển Việt Nam thi đấu. Họ thực sự là một đội bóng giỏi, chơi thứ bóng đá chất lượng. Vì vậy, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Tuyển Việt Nam quy tụ được đội hình mạnh nhất và đó là lợi thế rất lớn. Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của họ. Tôi cho rằng HLV Kim Sang Sik cũng đang hoàn thành tốt công việc của mình. Đó là một đội bóng mạnh và tôi dành sự tôn trọng".

Tuyển Việt Nam sở hữu đội hình mạnh. Ảnh: S.N

Về việc Thái Lan gặp nhiều kết quả bất lợi trong những lần đối đầu gần đây với tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Anh cho biết: "Tôi không quá chú trọng vào các số liệu thống kê, bởi mỗi đội bóng đều khác biệt, mỗi bảng đấu và mỗi giai đoạn thi đấu cũng có những đặc thù riêng. Với tôi, trận đấu ngày mai là một trận chung kết thực sự. Mọi chuyện chỉ xoay quanh tình hình hiện tại của giải đấu này, chứ không liên quan đến kết quả của những giải đấu trước đó.

Tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là trận đấu cực kỳ quan trọng đối với người hâm mộ cả Thái Lan lẫn Việt Nam. Tôi biết rõ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của trận đấu".

Trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

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