Trong buổi họp báo sau trận thắng Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình tối 19/8, HLV Kim Sang Sik bất ngờ cho biết ông giao nhiệm vụ cho tiền đạo Xuân Son phải ghi 3 bàn trong 2 trận chung kết lượt đi và về gặp Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.

Trên thực tế, đây là "chỉ tiêu" rất nặng với chân sút 29 tuổi. Cách đây 2 năm, khi anh ở thời đỉnh cao phong độ, cũng chỉ ghi được 2 bàn trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Dĩ nhiên, nếu không gặp chấn thương gãy chân ở trận lượt về, Xuân Son hoàn toàn có thể nâng số bàn thắng khi đối đầu với đội bóng xứ Chùa vàng.

Xuân Son ghi bàn trước sự bất lực của các hậu vệ Malaysia. Ảnh: S.N

Nhưng dù thế nào thì việc ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan ở ASEAN Cup năm nay rất khó, bởi Xuân Son chắc chắn chịu sự chăm sóc đặc biệt từ đối thủ.

Nhưng phong độ cùng khát khao thể hiện của Xuân Son khiến HLV Kim Sang Sik yên tâm. Việc giao "chỉ tiêu" ghi 3 bàn cho Xuân Son không chỉ là lời nói vui, mà có mục đích của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Son đã sở hữu 5 bàn thắng, ngang với Đình Bắc. Tuy nhiên, trong khi Đình Bắc phong độ thiếu ổn định (2 trận gần nhất không ghi bàn dù chơi trọn vẹn 90 phút), thì Xuân Son có 3 bàn thắng vào lưới Malaysia ở bán kết lượt đi và về ASEAN Cup 2026. Không có cầu thủ nào ở tuyển Việt Nam có thể ghi bàn ở hai trận đấu này.

Với những gì đã thể hiện, cùng việc từng sút tung lưới Thái Lan 2 lần trong trận chung kết lượt đi ở ASEAN Cup kỳ trước, Xuân Son chính là người mà HLV Kim Sang Sik kỳ vọng nhất trên hàng công tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, nếu ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan trong 2 trận đấu sắp tới, Xuân Son không chỉ giúp tuyển Việt Nam có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, mà còn phá kỷ lục cá nhân trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Ở ASEAN Cup trước, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: 7 pha lập công.

HLV Kim Sang Sik tin tưởng Xuân Son sẽ tỏa sáng trong 2 trận chung kết.

Ngoài danh hiệu Vua phá lưới, Xuân Son sẽ vượt qua Teerasil Dangda (cựu tuyển thủ Thái Lan), trở thành cầu thủ Đông Nam Á ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng knock-out (hiện tại đang có 8 bàn sau 2 kỳ ASEAN Cup, ngang với Dangda).

Việc HLV Kim Sang Sik mong muốn Xuân Son ghi 3 bàn cũng tạo động lực, và phần nào đó là chiêu "khích tướng" với một chân sút đang hừng hực khí thế gặp lại Thái Lan. Bên cạnh đó, Xuân Son làm tất cả để hoàn thành "chỉ tiêu" cũng tạo nên tính cạnh tranh cao ở hàng công tuyển Việt Nam. Đây là điều rất có lợi cho đội tuyển.

"Thực sự Xuân Son và Đình Bắc làm rất tốt những nhiệm vụ của mình với sự cống hiến, thể hiện hết mình trong thi đấu. Đó là điều rất tốt cho đội bóng. Không chỉ Xuân Son và Đình Bắc, tất cả các cầu thủ khác cũng đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển. Sự cạnh tranh lành mạnh này sẽ làm tốt hơn cho đội tuyển của chúng ta, để giành chiến thắng trong trận chung kết", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

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