"Thái Lan chuẩn bị tốt cho hai trận chung kết với tuyển Việt Nam. Việc chúng tôi được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Toàn đội có sự tập trung cao nhất, sẵn sàng với nhiều phương án cho trận đấu cuối cùng tại giải.

Đây là trận đấu mà chúng tôi vô cùng hào hứng. Đó là một cơ hội tuyệt vời dành cho các cầu thủ để họ chứng minh khả năng, sự cống hiến. Tôi tin là Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với những gì tốt nhất", HLV Anthony Hudson mở lời trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan.

HLV Anthony Hudson đánh giá rất cao tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Anh cho biết: "Nếu nhìn vào toàn bộ đội hình của tuyển Việt Nam, họ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Đây là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản và có sự dẫn dắt chiến thuật rất tốt. Họ thực sự là một đối thủ mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng, và sự tôn trọng đó sẽ được thể hiện qua cách mà Thái Lan tiếp cận trận đấu. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng cần tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình, bởi Thái Lan cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt, là một tập thể khát khao chiến thắng.

Điều quan trọng Thái Lan phải thể hiện được tốt nhất những gì mà mình chuẩn bị khi bước vào trận đấu, do vậy toàn đội phải có sự tập trung. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các học trò".

Về việc tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trên sân khách và cá nhân tiền đạo Nguyễn Xuân Son được giao "chỉ tiêu" ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan, HLV Anthony Hudson bày tỏ quan điểm: "Tôi chưa nghe về chuyện HLV của tuyển Việt Nam nói rằng cầu thủ của mình sẽ lập hat-trick. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng khi bước vào giải đấu, tuyển Việt Nam có trong tay đội hình mạnh nhất. Họ tập trung và tập luyện chuẩn bị trong vài tháng. Vì vậy, có thể nói trên lý thuyết, họ đang là đội được đánh giá cao hơn.

Tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất. Ảnh: S.N

Nhưng sự kỳ vọng và áp lực buộc phải thắng trận đấu này đang đè nặng lên vai tuyển Việt Nam. Tôi có thể nói thẳng điều đó mà không cần phải dùng chiêu trò tâm lý hay cố tình gây áp lực".

"Chúng tôi bước vào giải đấu này có sự cải thiện về thể lực, kỹ-chiến thuật và đạt được những kết quả tốt để có mặt trong trận chung kết. Thời gian qua chúng tôi chịu nhiều chỉ trích từ dư luận, nhưng tôi khẳng định toàn đội đã làm việc chăm chỉ và đứng trước cơ hội vô địch.

Khi vào đến chung kết, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một điều chắc chắn là các cầu thủ Thái Lan chứng minh cho tôi thấy họ có khả năng vượt qua những thời khắc cực kỳ khó khăn trong giải đấu này. Đội rất đoàn kết, sở hữu những phẩm chất cần thiết để bước ra sân và giành chiến thắng", thuyền trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

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