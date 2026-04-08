Tôi muốn giảm cân và chọn ăn ngô, khoai thay bữa sáng có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? (Bùi Thị Bích - Thanh Liệt, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Thông thường, mọi người thích những món ăn có nước như bún, miến, phở vào bữa sáng. Tuy nhiên, việc bạn chọn ngô và khoai cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho bữa ăn này nhất là khi có nhu cầu giảm cân.

Khoai lang và ngô giàu dinh dưỡng, được nhiều chuyên gia đánh giá là lựa chọn bữa sáng tốt hơn bún hay phở, đặc biệt cho những ai muốn kiểm soát cân nặng. Điểm chung của hai thực phẩm này là giúp no lâu, giảm cơn thèm ăn, từ đó hạn chế khẩu phần ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Ngô rất giàu chất xơ, vitamin B, C và nhiều khoáng chất, giúp cơ thể đầy đủ dinh dưỡng mà vẫn kiểm soát calo. Ăn ngô giảm cảm giác thèm ăn vặt, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích tụ mỡ thừa và tăng cường miễn dịch. Đồng thời, lượng chất xơ trong ngô còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, phù hợp cho người bị đái tháo đường.

Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều ngô có thể khiến lượng carbohydrate cao làm đường máu tăng nhanh, đồng thời gây đầy hơi, khó tiêu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, trẻ nhỏ hay người già. Chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày, bạn chỉ nên ăn một bắp ngô.

Khoai lang cũng là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng vì giàu chất xơ, vitamin A, C và carbohydrate lành mạnh. Khoai lang tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Tuy nhiên, một số đối tượng cần hạn chế hoặc tránh ăn khoai lang. Người bệnh thận không nên ăn quá mức vì khoai lang chứa nhiều kali; người bị bệnh tiểu đường cần chú ý chỉ số đường huyết, đặc biệt là khoai lang vàng; người có vấn đề tiêu hóa hoặc đang bị tiêu chảy có thể gặp đầy hơi, khó tiêu do lượng chất xơ dồi dào.

Với khả năng cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ no lâu, khoai lang và ngô là những món ăn sáng lành mạnh, giúp cơ thể khởi đầu ngày mới hiệu quả, đồng thời kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe. Về lâu dài, bạn nên kết hợp đa dạng thực phẩm, bữa sáng sẽ vừa ngon miệng vừa cân đối dinh dưỡng, tránh nhàm chán và đảm bảo cơ thể hấp thụ đủ dưỡng chất.