Tác dụng của chuối xanh

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ nhưng chuối xanh nổi bật nhờ hàm lượng tinh bột kháng cao - loại carbohydrate hoạt động tương tự chất xơ. Tinh bột kháng không được tiêu hóa ngay mà đi xuống ruột già, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, từ đó hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa. Đồng thời, loại tinh bột này làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột theo thời gian. Nhờ đó, ăn chuối xanh tạo cảm giác no lâu hơn, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Khi chuối chín, tinh bột kháng dần bị phân giải thành đường tự nhiên. Vì vậy, dù chuối chín vẫn chứa chất xơ, chủ yếu là chất xơ hòa tan như pectin, nhưng lượng tinh bột kháng - yếu tố tạo nên nhiều lợi ích nổi bật - giảm đi đáng kể.

Chọn chuối xanh hay chuối chín tùy thuộc vào mục đích của bạn. Ảnh: Ban Mai

Ngoài ra, chuối xanh tốt hơn cho việc kiểm soát đường huyết. Chỉ số đường huyết (GI) phản ánh tốc độ thực phẩm làm tăng đường trong máu. Chuối xanh có GI khoảng 30, thuộc mức thấp, trong khi chuối chín vàng có GI khoảng 51, ở mức thấp đến trung bình. Nhờ giàu tinh bột kháng, chuối xanh được tiêu hóa chậm hơn, giúp đường huyết tăng từ từ và ổn định hơn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy tinh bột kháng có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn trong việc vận chuyển đường từ máu vào tế bào. Ngược lại, khi chuối chín, tinh bột chuyển thành các loại đường như sucrose, fructose và glucose được hấp thu nhanh hơn, khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Tuy nhiên, chuối chín không phải là lựa chọn không lành mạnh. Với phần lớn người khỏe mạnh, một quả chuối chín cỡ trung bình chỉ làm tăng đường huyết ở mức vừa phải và vẫn phù hợp trong chế độ ăn cân bằng.