Tại hội thảo du học với sự tham gia của gần 30 đại học danh tiếng thế giới đến từ Mỹ, Canada, Anh diễn ra mới đây, các chuyên gia đã đưa ra nhìn nhận về xu hướng chọn ngành nghề của các du học sinh hiện nay.

Tại Mỹ, theo báo cáo của Open Doors, những ngành học được nhiều du học sinh lựa chọn nhất hiện nay bao gồm: Kỹ sư, Kinh doanh, Khoa học máy tính, Toán và thống kê. Nhân tố ảnh hưởng được đánh giá do nhu cầu nhân sự lớn, triển vọng visa H1B.

Ở Canada, những ngành học được nhiều sinh viên nước ngoài chọn cũng là những ngành phổ biến, đồng nhất với Mỹ như: Kinh doanh, Kỹ sư, chăm sóc sức khoẻ, Khoa học máy tính. Trong thập kỷ qua, chuyên gia đánh giá xu hướng nổi bật ở Canada vẫn là sự gia tăng nhu cầu nhân sự trong mảng sức khoẻ và Khoa học máy tính.

Tại Anh, các ngành học được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn là Kinh doanh, Luật, Khoa học máy tính, Tâm lý, Khoa học xã hội. Đặc biệt tại đây, việc học thẳng vào ngành Luật ngay từ bậc đại học dễ dàng hơn so với ở Mỹ và Canada. Do đó, tỷ lệ du học sinh đến Anh để học ngành Luật hay Y sẽ lớn hơn.

Ở Australia, ngoài những ngành Kỹ sư, Kinh doanh vốn phổ biến ở khắp các quốc gia, một tỷ lệ lớn sinh viên học các ngành liên quan Nông nghiệp, Lâm nghiệp… do nơi đây nổi tiếng với môi trường tự nhiên đa dạng.

Đánh giá tổng thể, bà Lê Diệu Linh - Phó Giám đốc Tổ chức giáo dục Summit cho hay hai ngành Kinh doanh, Kỹ sư vẫn là những ngành có sức hút lớn với sinh viên nước ngoài tại Mỹ, Canada, Anh hay Australia, do có sự tương đồng về nhu cầu thị trường lao động toàn cầu. Tuy nhiên tại mỗi quốc gia, du học sinh cũng sẽ có lựa chọn ngành riêng biệt hơn.

“Chẳng hạn tại Anh, ngành được lựa chọn nhiều nhất là Luật; ở Canada lại là ngành Sức khỏe; trong khi ở Australia là ngành Nông nghiệp; ở Mỹ là ngành Kỹ sư và Khoa học máy tính. Sự khác biệt này phụ thuộc vào chính sách ưu tiên tuyển dụng sinh viên quốc tế ở mỗi quốc gia và nhu cầu nhân sự đặc thù mỗi khu vực”, bà Linh nói.

Chuyên gia cũng lưu ý đây là xu hướng chung của từng quốc gia, song với mỗi trường đại học, nhất là những trường đại học top đầu của các nước lại có chương trình học nổi bật. Để có lựa chọn phù hợp, khi đã dự định về quốc gia sẽ tới, ứng viên cần nghĩ tới việc chọn trường và ngành phù hợp.

“Khi chọn ngành cũng cần cân nhắc đến yếu tố sau này các em sẽ về Việt Nam để sinh sống hay ở lại nước ngoài. Một số ngành có thể rất 'hot' ở nước ngoài nhưng lại không quá 'hot' ở Việt Nam và ngược lại.

Ví dụ, ngành Marketing không quá 'hot' ở Mỹ hay Canada vì mặt bằng chung các tập đoàn tại đây đã rất phát triển. Nhưng ngành Tâm lý học ở các nước này có thể sẽ 'nhiều đất' để phát triển hơn Việt Nam”, chuyên gia này nói.

Ngoài ra, bà Linh cũng cho rằng khi chọn ngành, người học không nên chỉ hướng về ngành nào “hot” nhất bây giờ mà hãy nghĩ cho 20 năm tới, bởi ngành đang là trào lưu hiện nay có thể thoái trào. “Do đó, ngành học phải tập trung vào các kỹ năng sống còn”, bà Linh nói.

Top những ngành nghề có triển vọng tăng trưởng tuyển dụng trong 10 năm tới dành cho sinh viên quốc tế. (Nguồn: Cục Thống kê lao động Mỹ)

Trước đó, chia sẻ với học sinh, phụ huynh về việc chọn ngành, ông Dương Văn Linh, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Mỹ cho hay trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ, xu hướng ngành nghề cũng có sự thay đổi. Cách đây 10 năm, tài chính được xem là ngành “hot” nhưng hiện nay, công nghệ lại chiếm ưu thế.

“Trong 5-10 năm tới, xu hướng ngành nghề sẽ thay đổi ra sao, học sinh, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định”, ông Linh nói.

Vị chuyên gia này cho rằng, các ngành nghề có triển vọng tăng trưởng tuyển dụng trong 10 năm tới dành cho sinh viên quốc tế bao gồm: Nhà khoa học dữ liệu (tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng giai đoạn 2023-2033 là 36%), kỹ sư phát triển phần mềm (17,9%), chuyên viên phân tích công nghệ thông tin (16,3%)... Mức lương của những ngành này dao động từ 100.000 đến 130.000 USD (khoảng 2,5-3,3 tỷ đồng).