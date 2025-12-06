Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Phước Long đã bắt giữ V.A.T. (43 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, vụ án mạng xảy ra tại giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp.

Thời điểm trên, người dân phát hiện T. dùng hung khí tấn công ông N.N.M. (41 tuổi).

Hậu quả, nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm lấy xe máy rời khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ vài giờ sau đó.

Khu vực hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông M. kinh doanh buôn bán gần nơi T. thường đậu xe đón khách.

Nghi phạm thường xuyên đến cơ sở của ông M. để xin nước đá uống.

Chiều 6/12, T. tiếp tục đến xin nước đá thì bị vợ ông M. từ chối, dẫn đến cự cãi.

Thấy vậy, ông M. ra to tiếng với T. thì bị đối tượng dùng dao đâm tử vong.