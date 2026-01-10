Thông tin được GS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược TPHCM, chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025.

Theo GS Trần Diệp Tuấn, nhà trường có nhiều tiềm lực và dư địa phát triển để làm được nhiều việc lớn hơn trong giai đoạn tới. Từ nay đến năm 2030, Trường Đại học Y Dược TPHCM đặt ra hàng loạt mục tiêu quan trọng, trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên được xem là nhiệm vụ then chốt.

Hiện tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường mới đạt 37,02%, mức còn khiêm tốn nếu so với các đại học nghiên cứu quốc tế, nơi tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ thường trên 50%. Dù định hướng theo mô hình ứng dụng, song theo GS Trần Diệp Tuấn, nhà trường bắt buộc phải đẩy mạnh nghiên cứu.

“Là trường khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam, nếu chúng ta không làm nghiên cứu thì ai sẽ làm nghiên cứu, ai sẽ dẫn dắt khoa học công nghệ và y tế nước nhà? Vì vậy, nhà trường bắt buộc phải cải thiện”, GS Trần Diệp Tuấn nhấn mạnh.

Giáo sư Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường thời gian qua có những bước tiến đáng ghi nhận, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Các nghiên cứu được chuyển giao hiện nay chủ yếu tập trung ở lĩnh vực Dược, trong khi lĩnh vực Y cần tập trung cải thiện.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đồng bộ, nguồn lực tài chính đầu tư cho nghiên cứu còn hạn chế. Áp lực cạnh tranh cũng ngày càng lớn khi Trường Đại học Y Dược TPHCM đặt mục tiêu lọt vào top 100 cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe hàng đầu châu Á.

Áp lực về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là công bố quốc tế trên các tạp chí Q1, Q2, cũng rất lớn. Nhà trường đặt mục tiêu mỗi năm tăng 15% số lượng công bố khoa học, trong đó năm sau phải cao hơn năm trước, thậm chí phải tăng nhanh hơn để giữ vững vị thế dẫn đầu trong khối các trường đào tạo lĩnh vực sức khỏe tại Việt Nam.

GS Trần Diệp Tuấn cho biết, nhà trường đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ học phí và cấp học bổng đủ để đảm bảo đời sống cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ học toàn thời gian. Trường sẽ đi đầu trong việc này nhằm đẩy mạnh đào tạo tiến sĩ. Theo ông, hiện nay là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để nhà trường bứt phá, nhất là trong bối cảnh triển khai các Nghị quyết 57/2024 và 71/2025 của Bộ Chính trị.

Nhà trường cần tận dụng mạnh mẽ sự phát triển của khoa học công nghệ thế giới, đồng thời khơi dậy khát vọng nâng tầm khoa học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe.

“Nhìn thẳng vào thực tế, phần lớn thành tựu y học hiện nay vẫn thiên về ứng dụng. Những đóng góp mang tính nền tảng cho tri thức nhân loại và các sản phẩm khoa học có dấu ấn Việt Nam còn chưa nhiều. Chúng ta cần có khát vọng cải thiện điều này. Nhà trường hiện có tiềm lực lớn, đội ngũ thầy cô rất giỏi, vấn đề là làm sao khơi dậy được khát vọng nghiên cứu trong mỗi người”, GS Trần Diệp Tuấn nói.

Theo GS Trần Diệp Tuấn, trong thời gian tới, Trường Đại học Y Dược TPHCM xác định 8 ưu tiên chiến lược. Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang chuyển dịch từ “điều trị” sang “chăm sóc sức khỏe toàn diện”, bao gồm dự phòng - chẩn đoán - điều trị - phục hồi, nhà trường sẽ điều chỉnh định hướng đào tạo, nghiên cứu cho phù hợp.

Về công nghệ, trường đặt mục tiêu tạo ra những đột phá thực chất, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), y học chính xác, Internet vạn vật y tế (IoMT), công nghệ in 3D. Nhà trường có định hướng nghiên cứu theo hướng tạo ra các sản phẩm đơn giản, nhưng hiệu quả “made in Việt Nam” để phục vụ trực tiếp cho người Việt.

Trong nghiên cứu khoa học, trường sẽ đẩy mạnh tích hợp đa lĩnh vực, nghiên cứu liên quan liên ngành, đồng thời tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề y tế trọng điểm của quốc gia.

Trụ cột quan trọng nhất là nâng tầm nghiên cứu tinh hoa và dấu ấn học thuật. Theo đó, Trường Đại học Y Dược TPHCM sẽ xây dựng 5 nhóm nghiên cứu mạnh, thành lập 2 trung tâm xuất sắc về y và dược; đầu tư 2 phòng thí nghiệm đạt chuẩn GLP. Đến năm 2030, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 60%.

Đối với công bố quốc tế, nhà trường đặt mục tiêu mỗi năm công bố khoảng 850 bài báo ISI/Scopus, trong đó 50% số bài được đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 hoặc top 25% các tạp chí uy tín trên thế giới.