Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và chúc mừng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình công tác, ông Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của Ban rất quan trọng và nặng nề. Ban sẽ tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị, tổ chức Đại hội bảo đảm thành công.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị ông Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể Ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Ông xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ.