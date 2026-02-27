Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng giao ông Trần Hồng Thái, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Thủ tướng cũng quyết định ông Châu Văn Minh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bố trí công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Châu Văn Minh thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Ông từng có nhiều năm công tác tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Ông cũng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.