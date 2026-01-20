Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi UBND thành phố liên quan đến việc xử lý, giải quyết kiến nghị của người dân về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Theo đó, thời gian qua, đơn vị này nhận được nhiều phản ánh của công dân về việc gặp khó khăn khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng cũng như tại UBND cấp xã - nơi làm căn cứ lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu và đăng ký biến động đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định, trường hợp người sử dụng đất đã mất mà quyền sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận thì phần đất này vẫn được xem là di sản thừa kế.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Ảnh: Hồng Khanh

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động cho cá nhân được thừa kế, người thừa kế bắt buộc phải hoàn tất thủ tục xác lập quyền thừa kế, bao gồm khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế theo đúng quy định. Đây là thủ tục tư pháp, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Để tạo thuận lợi cho người dân, không làm ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, có văn bản hướng dẫn thống nhất về nghiệp vụ, hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất. Việc hướng dẫn cần áp dụng chung cho UBND cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, xem xét lựa chọn hình thức phù hợp để xác nhận thông tin phục vụ việc khai nhận di sản cho người dân.

Sở này cũng đề nghị hạn chế việc yêu cầu bổ sung giấy tờ không cần thiết (nhiều trường hợp phải chụp ảnh bia mộ người đã mất), tránh gây bức xúc làm ảnh hưởng đến quá trình lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận của công dân.