Hải Phòng:

Mới đây, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tuyên truyền phòng chống tin giả, chống bạo lực mạng trên địa bàn thành phố nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ và nhân dân trong nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật và các hành vi bạo lực trên không gian mạng. Thời gian triển khai Chiến dịch kéo dài đến hết ngày 30/9/2026.

UBND Thành phố Hải Phòng nhận định, thời gian qua, hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các thông tin xấu độc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống xã hội và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với các cơ quan, tổ chức. Cùng với đó, tình trạng bạo lực mạng có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau, xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người.

Chiến dịch tuyên truyền phòng chống tin giả, chống bạo lực mạng trên địa bàn thành phố Hải Phòng được triển khai đến hết ngày 30/9/2026.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, thành phố Hải Phòng sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tin giả và bạo lực mạng.

Thành phố Hải Phòng phát động phong trào “Mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên”, huy động 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống tin giả, chống bạo lực mạng trên mạng xã hội và tại nơi cư trú, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh trên địa bàn thành phố.

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào các quy định của pháp luật, chủ trương, chỉ đạo liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tin giả và bạo lực mạng; kiến thức, kỹ năng giúp cơ quan, tổ chức và người dân nhận biết, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên không gian mạng; lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng chống tin giả, bạo lực mạng.

Đa dạng hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai như thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội, Fanpage, tài khoản Zalo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt tổ dân phố và các hoạt động cộng đồng...

UBND Thành phố khuyến khích phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, người có uy tín, người có ảnh hưởng trên không gian mạng trong việc lan tỏa thông tin chính thống, tích cực.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng nhận biết tin giả và phòng chống bạo lực mạng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng xây dựng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền với nội dung phong phú, dễ tiếp cận, phát sóng vào khung giờ phù hợp để thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm bảo đảm tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng các nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi tin giả và thông tin xấu độc.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với Công an Thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet tăng cường cảnh báo người dân về tin giả, lừa đảo trực tuyến thông qua tin nhắn SMS, ứng dụng của nhà mạng và các nền tảng kỹ thuật số; hỗ trợ ngăn chặn, xác minh và xử lý các thông tin vi phạm trên không gian mạng.