Hải Phòng:

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND Thành phố ban hành mới đây.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt quy định pháp luật, nâng cao văn hóa tuân thủ pháp luật, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Hải Phòng.

Trong Kế hoạch, UBND Thành phố Hải Phòng đặt ra nhiều mục tiêu và giải pháp triển khai cụ thể.

Đối với hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, phấn đấu giai đoạn 2026-2030 sẽ bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu pháp luật được xây dựng, tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật và cổng thông tin của các sở, ngành để doanh nghiệp khai thác, sử dụng miễn phí; 100% doanh nghiệp có khả năng tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, kinh doanh, trong đó tối thiểu 80% tiếp cận thông qua các nền tảng số; 100% nhu cầu cung cấp thông tin pháp luật của doanh nghiệp được đáp ứng kịp thời bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Đối với hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tối thiểu 80% công chức, viên chức, người làm công tác pháp chế, tham mưu và triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được trang bị kiến thức, kỹ năng pháp luật liên quan; tối thiểu 80% doanh nghiệp tham gia học tập, khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến, nền tảng số; tối thiểu 90% đối tượng thụ hưởng hài lòng với chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý.

Trong hoạt động tư vấn pháp luật, tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp thông qua Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành được giải quyết hoặc được kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Kế hoạch của UBND Thành phố Hải Phòng cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và lộ trình triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, Thành phố Hải Phòng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với thông tin pháp luật, tư vấn pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ liên quan, góp phần giảm nghèo thông tin pháp luật tại địa phương.

Mặt khác, UBND Thành phố Hải Phòng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và các đơn vị liên quan; đẩy mạnh liên thông, khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu về chính sách, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và khả năng tiếp cận pháp lý của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Hải Phòng.