“Đòn bẩy” tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân

“Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035” là đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tháng 2 năm nay.

Việc triển khai hiệu quả đề án này sẽ đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó tạo đột phá về nhận thức, ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, giúp người dân dần hình thành thói quen tự giác tìm hiểu pháp luật phù hợp với đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Không những thế, việc làm tốt công tác truyền thông, giảm nghèo thông tin pháp luật cũng sẽ tạo điều kiện để người dân, bao gồm cộng đồng dân cư ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể chủ động tham gia phát triển kinh tế.

Bởi lẽ, khi nắm được các thông tin thiết yếu như chính sách hỗ trợ sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi số, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi..., người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ sẽ mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Thông tin pháp luật vì thế sẽ trở thành “đòn bẩy” giúp biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thành cơ hội phát triển thực tế cho người dân.

Thành phố Huế chú trọng duy trì và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng hiệu quả, phù hợp với đặc thù đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đã được đề ra tại đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”, UBND thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế cũng xác định rõ mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, đảm bảo ưu tiên nguồn lực tương xứng và có sự lồng ghép nguồn lực của các chương trình, đề án có liên quan để triển khai các hoạt động của đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035” một cách có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

Trong đó, chú trọng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hướng đến người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Chú trọng chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Một nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch triển khai đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn thành phố Huế là phát triển đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, trong thời gian từ nay đến năm 2035, song song với giải pháp xây dựng đội ngũ hạt nhân nòng cốt làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Nội vụ cũng được giao chủ trì phát triển đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã.

Đội ngũ nhân sự hạt nhân nòng cốt cùng đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật cấp xã trên địa bàn thành phố Huế sẽ được tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ để có đủ năng lực nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Thành phố Huế cũng sẽ đổi mới nội dung, xây dựng, số hóa, rà soát, cập nhật, bổ sung chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, với trọng tâm là chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có tác động trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế xã hội, giải quyết sinh kế, việc làm, an sinh xã hội...

Về phương pháp, hình thức truyền tải thông tin, yêu cầu đặt ra là phải đa dạng hóa các kênh truyền thông, sáng tạo và phù hợp với nội dung, đối tượng, địa bàn đặc thù của đề án.

Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được Thành phố Huế chú trọng gồm có: Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tại cộng đồng hiệu quả, phù hợp với đặc thù đối tượng, địa bàn thực hiện của Đề án; tổ chức các đợt cao điểm huy động “Luật sư về với bản làng” nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam; thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, xét xử lưu động, tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật...

Đồng thời, Huế cũng chú trọng xây dựng các tình huống thực tế, nhân vật cụ thể, tiểu phẩm, phóng sự, bản tin, câu chuyện pháp luật gắn với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cảnh báo, phòng ngừa vi phạm pháp luật...; trong đó, khuyến khích, ưu tiên sản xuất nội dung phổ biến giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh, truyền hình, đăng tải trên chuyên trang, chuyên mục của báo, tạp chí, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và chia sẻ, kết nối dữ liệu với Cổng pháp luật quốc gia, các nền tảng số, mạng xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế được giao chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN để hướng dẫn xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện điện tử, thư viện số, tủ sách điện tử phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật, chia sẻ, kết nối dữ liệu với Cổng pháp luật quốc gia và các nền tảng số, mạng xã hội.