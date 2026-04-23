Thông tin về pháp luật của Đảng, Nhà nước là một trong những nội dung thông tin thiết yếu cần được cung cấp, tạo điều kiện để người dân cả nước, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có thể tiếp cận đầy đủ, kịp thời. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các nền tảng số đã và đang góp phần quan trọng vào việc tạo thuận tiện cho người dân trong tiếp cận thông tin thiết yếu, bao gồm các thông tin pháp luật.

Cùng với việc khai trương Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp mới đây cũng đã đưa vào vận hành chính thức phiên bản mới Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Với sự đồng hành công nghệ của tập đoàn FPT, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã được tái cấu trúc toàn diện với công nghệ số và AI, hình thành hạ tầng dữ liệu thiết yếu của nền tảng số pháp luật Việt Nam. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới được vận hành chính thức tại địa chỉ vbpl.vn từ ngày 23/4.

Theo Bộ Tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được hình thành từ năm 2014 với sứ mệnh xây dựng kho văn bản pháp lý tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Phiên bản mới của cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ra mắt năm 2026 được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm.

Toàn bộ dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật được chuẩn hóa theo LegalDoc LM - ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến trên thế giới, cho phép nội dung văn bản được chuyển thành dữ liệu có cấu trúc để máy có thể đọc, hiểu và xử lý tự động.

Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phục vụ 2 nhóm đối tượng với 2 vai trò khác nhau. Trong đó, với cơ quan nhà nước, hệ thống không đơn thuần là công cụ lưu trữ mà còn là nền tảng hỗ trợ toàn bộ vòng đời của văn bản, từ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa cho đến phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Còn với người dân và doanh nghiệp, đây là cổng tiếp cận thông tin pháp luật công khai, minh bạch và đáng tin cậy, xóa bỏ những rào cản vô hình mà người dân từng phải đối mặt khi cần tra cứu quy định pháp luật.

Từ nền tảng công nghệ được chuẩn hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo và kết nối liên thông, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đang vượt qua giới hạn của một hệ thống thông tin truyền thống để trở thành hạ tầng tri thức pháp lý số quốc gia, nơi dữ liệu được “kích hoạt”, chuyển hóa thành tri thức, hỗ trợ hành động và tạo lập niềm tin pháp lý cho toàn xã hội.

Theo các chuyên gia, việc khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới và hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hình thành hệ sinh thái pháp luật số, hiện thực hóa nhiệm vụ đã được đề ra tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 2092 ngày 3/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Công điện 32 ngày 19/4/2026 về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đã nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và kết nối thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương với Cổng Pháp luật quốc gia.

Cũng nhằm tạo thuận tiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, vào đầu tháng 11/2025, Bộ Tư Pháp đã công bố Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn với nhiều tính năng mới.

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức được phát triển với định hướng không chỉ là một trang thông tin mà còn là một không gian làm việc, tra cứu, trải nghiệm số về pháp luật.

Sáu đột phá trọng tâm của Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức gồm: Giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cùng các tiêu điểm chính sách; Tích hợp ứng dụng VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số; Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản;

Trang tiếng Anh được phát triển riêng, hướng tới nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam; Kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng rộng hơn; Ứng dụng AI trong vận hành, trợ lý AI pháp luật hỗ trợ phân tích, tóm tắt và giúp người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả hơn.