Thăm cô trò của lớp tiếng Việt Lạc Hồng, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ tự hào khi giữa nhịp sống hiện đại và bận rộn của Singapore lại có sự hiện diện của một lớp học tiếng Việt dành cho các cháu thiếu nhi.

Phu nhân đánh giá cao tâm huyết của các thầy cô giáo, những người đã dành thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để gieo từng hạt mầm tiếng Việt cho các cháu nhỏ và mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành, quan tâm đến việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho con em mình. Đây chính là một cách để giữ gìn bản sắc văn hóa và là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình với nhau.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học Lạc Hồng. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Thanh Phương Nghi cho biết lớp mới được hình thành nên số lượng học sinh còn khiêm tốn, chủ yếu là các em có bố hoặc mẹ là người nước ngoài. Mục tiêu của lớp là tạo không gian giao lưu, gìn giữ văn hóa, thúc đẩy hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. Lớp hiện do một vài giáo viên cộng đồng luân phiên dạy tình nguyện.

Ngoài việc bảo trợ cho lớp Lạc Hồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đã hỗ trợ cấp miễn phí các giáo trình dạy tiếng Việt do Bộ GD - ĐT phát hành (sách giáo khoa, đĩa CD, DVD…) cho các gia đình có nhu cầu dạy học cho con em; khuyến khích tổ chức các lớp dạy tiếng Việt trực tuyến, các hoạt động giao lưu, kết nối thế hệ trẻ.

Các hoạt động này đã từng bước đem lại hiệu quả tốt trong việc khuyến khích lòng yêu tiếng Việt, hướng về quê hương đất nước.

Phu nhân mong muốn các cháu sẽ chăm chỉ học ngôn ngữ mẹ đẻ để mỗi khi về Việt Nam có thể tự tin giao tiếp, qua đó vun đắp tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng cô trò lớp Lạc Hồng tủ sách tiếng Việt với 100 đầu sách bằng tiếng Việt và song ngữ về văn hóa, lịch sử và sách học tiếng Việt…

Nguồn cảm hứng nuôi dưỡng bản sắc và kết nối con người

Trong khuôn khổ chuyến thăm, phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Loo Tze Lui - phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm Temasek Shophouse - trung tâm tạo tác động xã hội của Singapore và có tiệc trà thân mật sau đó.

Phu nhân Loo Tze Lui chia sẻ Singapore có diện tích khiêm tốn, ít tài nguyên thiên nhiên nên người dân chính là tài sản quý báu nhất.

Temasek Shophouse vốn là một tòa nhà có từ năm 1928, đã được cải tạo để vừa bảo tồn, vừa phục vụ người dân như một không gian kết nối cho các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp xã hội, công ty khởi nghiệp vì cộng đồng, các nhà hoạt động xã hội và những cá nhân mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Loo Tze Lui, phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm Temasek Shophouse

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng về sự kết nối sáng tạo của Singapore giữa kiến trúc lịch sử với phát triển cộng đồng, đổi mới xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Cảm ơn Singapore và phu nhân Loo Tze Lui vì sự tiếp đón trọng thị và chân thành, phu nhân Ngô Phương Ly mong sớm gặp lại trong thời gian tới ở Việt Nam để tiếp tục tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly cũng đã có cuộc gặp với bà Jane Ittogi - phu nhân Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam tại Bảo tàng Peranakan.

Ấn tượng với cách mà nghệ thuật và văn hóa Peranakan được bảo tồn qua từng hiện vật tại bảo tàng, phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ nghệ thuật không chỉ là sự lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng bản sắc và kết nối con người giữa các thế hệ.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Jane Ittogi, phu nhân Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam thăm Bảo tàng Peranakan. Ảnh: TTXVN

Phu nhân cho rằng Việt Nam và Singapore dù có những nét đặc trưng riêng nhưng đều cùng chia sẻ nhiều giá trị tốt đẹp của châu Á như tình yêu gia đình, tinh thần hiếu học, sự chăm chỉ và ý thức cộng đồng. Chính những giá trị chung ấy đã góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Trong khi đó, phu nhân Jane Ittogi - người có mối liên hệ sâu sắc với cộng đồng Peranakan đặc biệt bày tỏ tình yêu dành cho mỹ thuật Việt Nam. Nhiều tác phẩm của các danh họa Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Lê Phổ và các nghệ sĩ đương đại khác được người Singapore đánh giá rất cao bởi giá trị nghệ thuật đặc sắc, vẻ đẹp cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử của đất nước và con người Việt Nam được thể hiện qua từng bức họa.

Phu nhân Jane Ittogi bày tỏ mong muốn loại hình nghệ thuật đặc sắc này của Việt Nam sẽ sớm đến Singapore. Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Phu nhân Jane Ittogi dành cho nền mỹ thuật và văn hóa Việt Nam.