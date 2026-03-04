Chiều 4/3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý và rà soát người, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài vừa phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài cất giấu tổng cộng 12,3kg kim loại màu vàng, nghi là vàng.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Hải quan cung cấp

Cụ thể, khoảng 9h40 ngày 3/3, tại Ga đến - Nhà ga hành khách quốc tế T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng hải quan phát hiện 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan và qua soi chiếu hành lý có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an TP Hà Nội (PC03) tiến hành rà soát người và kiểm tra thực tế toàn bộ hành lý của 4 hành khách nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài đồ dùng, vật dụng cá nhân, cơ quan chức năng phát hiện hành khách P.T.H cất giấu 10 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 5kg.

Hành khách V.T.M cất giấu 5 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 1,1kg; hành khách N.V.L giấu 9 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng, tổng trọng lượng khoảng 3,5kg; hành khách H giấu 7 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 2,7kg.

Trên các miếng kim loại này có ghi là vàng miếng. Nhóm hành khách chủ yếu giấu số kim loại trên trong áo ngực và đũng quần lót.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, các bên đã thống nhất bàn giao người cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Toàn bộ tang vật hiện đang được kiểm định để xác định có phải là vàng và làm căn cứ định giá. Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin khi có kết quả giám định.