Tàu trục vớt Salvor. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo CNN, một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet và một trực thăng MH-60 đã rơi cách nhau 30 phút khi đang hoạt động gần tàu sân bay USS Nimitz hồi tháng 10. Mỹ không đưa ra nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn nhưng Tổng thống Donald Trump cho hay, nhiên liệu bị ô nhiễm có thể là nguyên nhân. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đều được cứu sống.

Hôm nay (21/11), Chuẩn Đô đốc John C. Matthew Comer, phát ngôn viên của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tại Nhật Bản xác nhận: "Tàu cứu hộ lớp Safeguard USNS SALVOR do Bộ Tư lệnh Vận tải Quân sự vận hành, đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nỗ lực trục vớt".

Theo tài liệu của hải quân, tàu Salvor có khả năng nâng các vật thể nặng tới 300 tấn lên khỏi đáy biển. Trọng lượng cất cánh tối đa của các mẫu F/A-18 mới nhất trên tàu sân bay Nimitz là khoảng 33 tấn, trong khi MH-60 nặng khoảng 11 tấn.

Mặc dù cả hai chiếc F/A-18 Super Hornet và MH-60 đều không phải là những máy bay hiện đại nhất của Hải quân nhưng các chuyên gia cho rằng xác của 2 máy bay này có thể mang lại thông tin tình báo hữu ích nếu chúng rơi vào tay đối phương.

Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói: "Việc sở hữu khung máy bay và các hệ thống còn hoạt động sẽ… cung cấp những hiểu biết giá trị về sức mạnh công nghệ và cách đánh bại nó về mặt chiến thuật".

Ông Schuster lưu ý rằng chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet chưa bao giờ rơi vào tay Trung Quốc nhưng nếu điều đó xảy ra Bắc Kinh có thể thu thập thông tin giúp cải thiện máy bay phản lực J-15T trên tàu sân bay, vốn không tiên tiến bằng F/A-18 Super Hornet. Trong khi đó, MH-60 được trang bị các hệ thống tác chiến chống ngầm có thể tiên tiến hơn so với hệ thống của Trung Quốc.