Hôm 26/10, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ xác nhận, một tiêm kích F/A-18 và một trực thăng MH-60R Sea Hawk của họ đã bị rơi ở Biển Đông.

"Vào khoảng 14h45 ngày 26/10, một trực thăng MH-60R Sea Hawk đã rơi xuống khu vực Biển Đông khi đang thực hiện các nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz. Tới 15h15, một tiêm kích F/A-18 Super Hornet cũng gặp sự cố và rơi xuống biển sau khi cất cánh từ tàu USS Nimitz. Toàn bộ phi hành đoàn liên quan đến 2 sự cố đều đã được giải cứu và đang ở trong tình trạng ổn định", Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: Military.com

Theo trang USNI News, hôm 27/10, khi được các phóng viên đặt câu hỏi liệu có hành vi phá hoại dẫn tới vụ tai nạn của trực thăng MH-60R Sea Hawk và tiêm kích F/A-18 Super Hornet hay không, ông Trump đáp: "Có thể là do nhiên liệu kém chất lượng. Rất bất thường khi tai nạn xảy ra. Họ nghĩ có thể là do nhiên liệu kém chất lượng. Chúng ta sẽ tìm ra. Không có gì phải che giấu”.

Hai nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra ban đầu của Hải quân Mỹ cũng tiết lộ, nhiên liệu bị nhiễm bẩn được cho là nguyên nhân hàng đầu khiến 2 máy bay gặp nạn ở Biển Đông. Tuy nhiên, cuộc điều tra toàn diện về vụ việc có thể diễn ra trong nhiều tháng.

Được biết, tiêm kích Super Hornet và trực thăng Sea Hawk đều sử dụng JP-5, nhiên liệu phản lực trên biển, được lưu trữ và bơm từ các bồn chứa trên tàu sân bay USS Nimitz và được tiếp tế từ các tàu chở dầu của hạm đội Bộ Tư lệnh Hậu cần quân sự.

Các tàu chở dầu này được tiếp nhiên liệu từ nhiều nguồn trên khắp thế giới do Lầu Năm Góc phê duyệt. Trong suốt quá trình sử dụng, nhiên liệu trải qua nhiều bước kiểm tra và lọc để loại tạp chất. Theo tóm tắt các bước từ Hải quân Mỹ, nhiên liệu được lọc trước khi được lưu trữ trong các bồn chứa của tàu chở dầu đi theo tàu ​​sân bay.

Tàu sân bay lớp USS Nimitz có nhiều bồn chứa với công suất chứa lên tới 3 triệu gallon nhiên liệu hàng không. Nhiên liệu được bơm đến một loạt bồn chứa khác gần sàn đáp trên tàu sân bay để tiếp nhiên liệu cho máy bay. Ở mỗi bước, nhiên liệu đều được lấy mẫu, kiểm tra độ tinh khiết và được lọc nhiều lần trước khi được Bộ phận Hàng không V-4 của tàu sân bay bơm từ các bồn chứa dịch vụ cho máy bay.

"Công việc của chúng tôi rất quan trọng, vì khi máy bay đang thực hiện hoạt động bay, nếu nhiên liệu bẩn có thể gây trục trặc và có thể đóng băng nếu các chỉ số không đạt chuẩn", một thành viên của Bộ phận Hàng không V-4 chia sẻ trong thông cáo của Hải quân Mỹ hồi năm 2019.