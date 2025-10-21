Hãng RT đưa tin, chuyến bay United 1093 cất cánh từ Denver, bang Colorado và dự kiến hạ cánh ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 16/10. Khoảng 40 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở 140 người bắt đầu hạ độ cao khi đang di chuyển qua bang Utah và phải chuyển hướng tới thành phố Salt Lake, rồi hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay bị vỡ kính chắn gió sau khi va chạm với vật thể bí ẩn. Ảnh: X

Thông báo của hãng United Airlines cho biết, phi công bị nhiều vết cắt gây chảy máu nhưng tất cả các hành khách đều an toàn, máy bay đang được sửa chữa. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy thân máy bay bị hư hại và kính buồng lái bị vỡ.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, máy bay đang ở độ cao gần 11.000m, cao hơn nhiều so với độ cao mà chim và mưa đá có thể va chạm với máy bay. Do đó, có nhiều suy đoán rằng vật thể rơi trúng máy bay là rác vũ trụ như thiên thạch hoặc vệ tinh cũ rơi xuống khí quyển.

Theo trang web tin tức hàng không AvBrief, cơ trưởng cho biết máy bay bị "rác vũ trụ" đâm trúng. Hiện, các nhà điều tra đang tập trung vào giả thuyết máy bay va chạm với một mảnh khinh khí cầu thời tiết.

Hành khách Heather Ramsey kể với kênh FOX 11 rằng, phi hành đoàn đã thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ về việc máy bay đã va chạm với một vật thể bí ẩn.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ ngày 19/10 thông báo đang điều tra một vết nứt kính chắn gió trên máy bay. United Airlines xác nhận việc kính chắn gió của máy bay đã bị hư hại nhưng không bình luận thêm.

Một báo cáo năm 2023 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ ước tính, xác suất một mẩu rác vũ trụ gây hư hại nghiêm trọng cho máy bay là một phần nghìn tỷ.