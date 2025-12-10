Hải quân Thái Lan. Ảnh: Army Military Force

Theo báo The Nation, Lực lượng Phòng vệ biên giới khu vực Chanthaburi-Trat của Thái Lan ngày 10/12 cho biết, hải quân nước này đã đảm nhận trách nhiệm tăng cường các hoạt động ở khu vực của mình khi xung đột biên giới với Campuchia mở rộng.

Tàu HTMS Thepa đã được lệnh đi vào khu vực tác chiến để tuần tra và giám sát 24/24. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn, với hệ thống vũ khí trên tàu được trang bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với bất kỳ sự leo thang nào.

Hải quân Thái Lan cũng cảnh báo mọi tàu cá nước này tránh di chuyển gần biên giới trên biển với Campuchia, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo bất cứ phát hiện nào về tàu chiến Campuchia.

Ngày 9/12, tàu HTMS Thepa đã hỗ trợ hỏa lực hải quân cho lực lượng bộ binh Thái Lan, sử dụng các khẩu pháo chính để tấn công các vị trí bên phía Campuchia nhằm hỗ trợ chiến dịch giành lại khu vực "Ban Sam Lang" gần Ban Nong Ri.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết, cho tới giờ, các lực lượng nước này đã phá hủy khoảng 80% cứ điểm của Campuchia tại đây. Thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan đã tiến vào để đốt cháy và phá hủy ba ngôi nhà cũng như các boongke nghi được sử dụng làm kho vũ khí và đạn dược.

Hải quân Thái Lan tuyên bố, chiến dịch bảo vệ khu vực này vẫn đang được tiến hành vì lực lượng Campuchia đã đào boongke, đường hào để ẩn nấp và đang sử dụng vũ khí hạng nặng cùng pháo binh để bắn trả quân đội Thái Lan.

Campuchia hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.