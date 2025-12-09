Theo hãng tin Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 đã lên tiếng chỉ trích việc Liên minh châu Âu (EU) phạt mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 140 triệu USD.

"Đó là một chuyện tồi tệ. Elon chưa gọi điện cho tôi để nhờ giúp đỡ, nhưng tôi không cho rằng quyết định của EU là đúng đắn. Tôi sẽ nói kỹ hơn khi nhận được báo cáo đầy đủ, nhưng EU cần thận trọng, họ đang đi theo chiều hướng xấu, rất tệ. Chúng tôi muốn châu Âu vẫn là châu Âu", ông Trump cho biết.

Trước ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng bày tỏ không hài lòng khi EU phạt mạng xã hội của tỷ phú Musk, cáo buộc đây là hành vi "xâm phạm tự do ngôn luận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố, Tổng thống Trump cảnh báo, châu Âu đang hoạt động "cứng nhắc" và phải đối mặt với nguy cơ "xóa sổ nền văn minh" vì vấn đề nhập cư.

Về căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Tổng thống Trump kêu gọi hai bên tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ký kết hồi tháng 10 ở Malaysia.

Theo tờ Khaosod, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 8/12 tuyên bố, Bangkok hiện không còn xem xét vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về vấn đề biên giới.

"Tôi chưa trao đổi với Tổng thống Trump hay Thủ tướng Anwar, nhưng nếu bất cứ ai muốn chúng tôi làm điều gì đó, họ hãy đi và yêu cầu bên gây hấn dừng lại trước", ông Anutin nhấn mạnh.

Hiện Campuchia chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Thủ tướng Anutin và lời kêu gọi của Tổng thống Trump.