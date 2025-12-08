Theo báo Khmer Times, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 8/12 đã hủy mọi lịch làm việc để ứng phó với tình hình căng thẳng ở biên giới với Thái Lan.

"Toàn bộ lực lượng ở tiền tuyến phải kiên nhẫn, tránh mọi hành động khiêu khích khiến chúng ta đáp trả, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia - Thái Lan. Tuy nhiên, 'lằn ranh đỏ' cho việc đáp trả đã được xác lập và các chỉ huy cần quán triệt cho đơn vị của mình", ông Hun Sen tuyên bố.

Trong phát biểu của mình, ông Hun Sen cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ sơ tán người dân Campuchia khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, đoàn vận động viên Campuchia đang tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu bình thường.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia về tình hình biên giới, nhấn mạnh rằng Bangkok "sẽ có hành động quân sự nếu cần thiết".

Tờ The Nation dẫn lời ông Anutin cho hay: "Từ ngày 7/12 đã xảy ra nhiều vụ giao tranh giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia dọc biên giới. Chính phủ đã theo sát diễn biến ở mọi giai đoạn và yêu cầu các cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ để bảo vệ người dân. Thái Lan sẽ tiến hành các hoạt động quân sự trong trường hợp cần thiết, tùy theo tình hình thực tế trên thực địa. Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhưng không đi ngược lại với luật pháp quốc tế".

Sau khi tình hình căng thẳng biên giới leo thang, cả Campuchia và Thái Lan đã đồng thời tiến hành các hoạt động sơ tán quy mô lớn, đồng thời đóng cửa hàng trăm trường học ở các khu vực có nguy cơ.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi hai bên "kiềm chế tối đa", khẳng định Kuala Lumpur sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải như trước đây.