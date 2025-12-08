Theo báo The Nation, phát ngôn viên Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree hôm nay (8/12) đã xác nhận việc quân đội nước này triển khai máy bay chiến đấu để đáp trả Campuchia.

"Trong ngày 7/12 đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại tỉnh Si Sa Ket, kéo dài khoảng 35 phút. Tới sáng nay, giao tranh tiếp tục nổ ra tại khu vực Chong An Ma. Phía Campuchia đã nổ súng vào khoảng 5h sáng, sau đó duy trì hỏa lực trong thời gian dài. Chúng tôi đã đáp trả đúng quy định bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực gián tiếp. Tuy vậy, một cuộc đụng độ khác lại xảy ra ở Chong Bok vào khoảng 7h sáng, khiến 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 4 người khác bị thương", Thiếu tướng Winthai cho biết.

Sau cuộc đụng độ ở Chong Bok, Không quân Thái Lan đã triển khai tiêm kích F-16 tới áp chế các trận địa pháo của Campuchia, đồng thời hỗ trợ cho lực lượng mặt đất của Bangkok.

Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: The Nation

"Các mục tiêu không kích được xác định tại 3 địa điểm gồm Chong An Ma, Prasat Khana và khu vực trạm phát sóng gần Preah Vihear", đại diện không quân Thái Lan thông tin. Trước đó, Quân khu 2 của Thái Lan đã ra lệnh sơ tán tại 4 tỉnh gần biên giới do lo ngại tình hình có thể leo thang hơn nữa.

Ngược lại, tờ Khmer Times ngày 8/12 đã dẫn lời các quan chức quân đội Campuchia cáo buộc Thái Lan là bên nổ súng trước, chỉ trích hành động của Bangkok "vi phạm nghiêm trọng tuyên bố chung Campuchia - Thái Lan được ký vào tháng 10, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump".

"Khoảng 5h sáng ngày 8/12, lực lượng Thái Lan đã tấn công một đơn vị Campuchia tại khu vực Chong An Ma. Bangkok sau đó tiếp tục khai hỏa vào đền Tamone Thom, khu vực 5 Makara gần đền Preah Vihear và khu vực Chomka Chek. Chúng tôi không đưa ra hành động đáp trả nào trong cả 2 vụ việc và đã thông báo cho Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) để điều tra", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata nói.