Clip dàn máy bay tập luyện sáng nay:

Đây là buổi luyện tập lần thứ hai của lực lượng Không quân qua quảng trường Ba Đình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào tháng tới.

Ngoài trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 và máy bay vận tải Casa, có cả tiêm kích SU-30MK2 tham gia tập luyện trong hôm nay.

Hôm nay là cuối tuần, tại quảng trường Ba Đình, rất đông người dân và du khách nước ngoài đã có mặt chờ từ sớm để chào đón màn bay biểu diễn của các phi công.

Ảnh: Thế Bằng

10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100m, với cự ly ngang - dọc 50x50m.

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006.

Bay biên đội 5 chiếc Su-30MK2 đội hình mũi tên là bài bay chính được các phi công tập luyện.

Máy bay có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường...

Các trực thăng kéo cờ. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Thế Sơn

Xem clip trực thăng kéo cờ trên bầu trời Thủ đô:

Ảnh: Thế Bằng

Ảnh: Thế Bằng

Ảnh: Thế Bằng

Ảnh: Quyết Thắng

Ảnh: Quyết Thắng

Ảnh: Quyết Thắng

Ảnh: Trần Minh Quân

Ảnh: Bảo Quý

Ảnh: Bảo Quý

Máy bay vận tải, trực thăng bay qua Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Nguyễn Huế

Ảnh: Nguyễn Huế

Tiêm kích SU-30MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình, đây là lần đầu tiên tiêm kích được mệnh danh "hổ mang chúa" bay qua quảng trường. Ảnh: Nguyễn Huế

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Thế Sơn

Ảnh: Thế Sơn

Ảnh: Phạm Hải

Biên đội 6 chiếc Yak-130 bay vào Hà Nội. Ành: Quyết Thắng

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Quyết Thắng

Ảnh: Phùng Huy Anh

Ảnh: Phùng Huy Anh

Ảnh: Lê Trung

Không quân Việt Nam huy động các dòng trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172... biểu diễn. Ảnh: Đức Anh

Thời tiết tại Hà Nội khoảng 27 độ C, trời mù và mát. Trực thăng bay một vòng quanh khu vực quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Phùng Huy Anh

Ảnh: Mạnh Hùng

Người dân tạo dáng chụp ảnh khi các máy bay, tiêm kích bay qua. Ảnh: Mạnh Hùng

Sau khi chiêm ngưỡng dàn máy bay, tiêm kích và khung cảnh người dân đông vui, anh David (tới từ Thượng Hải, Trung Quốc) cho biết anh cảm thấy vui và có phần bất ngờ khi đi du lịch vào đúng dịp Quốc khánh Việt Nam. Anh chia sẻ: “Tôi cảm nhận người dân Việt Nam yêu đất nước rất nhiều”.