Theo Euronews, cơ quan quản lý đường sắt Tây Ban Nha (Adif) tối 18/1 đã xác nhận về vụ tai nạn xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc chở tổng cộng hơn 400 hành khách ở thị trấn Adamuz thuộc tỉnh Cordoba.

"Đoàn tàu Iryo đi từ Malaga tới Madrid đã trật bánh gần Adamuz, lao sang đường ray đối diện và đâm vào đoàn tàu Renfe đang đi ngược chiều, khiến đoàn tàu ngược chiều cũng bị trật bánh", đại diện Adif cho biết.

Hiện trường vụ tàu cao tốc trật bánh làm ít nhất 21 người chết ở Tây Ban Nha. Video: Euronews

Theo đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha RTVE, sự cố xảy ra vào hồi 19h40 ngày 18/1. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 21 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương trong vụ va chạm.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente đã nhận được báo cáo từ hiện trường, xác nhận 3 toa tàu của Iryo đã hất văng 2 toa đầu tiên của tàu Renfe. "Tình hình tại hiện trường rất nghiêm trọng, nhưng ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ các nạn nhân", ông Puente nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố đang theo dõi sát sao tình huống khẩn cấp ở Cordoba và sẽ huỷ toàn bộ lịch trình của ngày 19/1. Phía Hoàng gia Tây Ban Nha cũng bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sớm bình phục.