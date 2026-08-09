Theo RT, Bộ Y tế Croatia ngày 9/8 đã thông báo về vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở khách và một tàu chở hàng ở khu vực giữa ga Sveti Ivan Zabno và Gradec, cách thủ đô Zagreb khoảng 60km về phía đông.

"Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 8/8, khi đoàn tàu chở theo 27 người va chạm trực diện với một đoàn tàu chở hàng. Vụ việc khiến 6 người bị thương nặng và 14 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện ở Bjelovar và Koprivnica, sau đó một số được chuyển tới các cơ sở y tế ở Zagreb", Bộ Y tế Croatia cho biết.

Hiện trường vụ va chạm giữa đoàn tàu chở khách và đoàn tàu chở hàng ở Croatia. Video: RT

Trong các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy rõ đoàn tàu chở khách bị hư hỏng nặng, khi phần mái biến dạng và nhiều tấm vỏ bên ngoài bị xé toạc.

Phó Thủ tướng Croatia Tomo Medved sau đó đã có mặt tại hiện trường để làm việc với lực lượng cứu hộ. Thông tin ban đầu cho thấy vụ tai nạn có thể do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi con người, nhưng kết luận cuối cùng phải do cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định.

Theo một số nguồn tin địa phương, đoàn tàu chở hàng có thể đã bỏ lỡ tín hiệu dừng trước khi đâm vào tàu chở khách. Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra gần đây tại Ba Lan, khi một đoàn tàu đâm vào rơ-moóc tại điểm giao cắt đồng mức, làm dấy lên những lo ngại về an toàn đường sắt và việc tuân thủ tín hiệu của lái tàu.