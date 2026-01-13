Ngày 13/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam bảo vệ dùng loa hướng dẫn rõ ràng, tận tình với người bệnh đến khám tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội). Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ.

Nhiều người cho biết, nhờ sự hướng dẫn chi tiết của bác bảo vệ, những bệnh nhân lần đầu đến khám không còn lúng túng, không phải hỏi đi hỏi lại hay rơi vào tâm trạng hoang mang. Lãnh đạo Bệnh viện K xác nhận nam bảo vệ trong clip đang làm việc tại tầng 2, nhà A.

Video hướng dẫn của bảo vệ 'gây sốt' mạng xã hội. Nguồn: Ngô Thị Như Thơ.

Vừa mừng - vừa lo

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Phúc (66 tuổi, quê Ninh Bình - là người trong clip), cho biết ông đã làm công việc bảo vệ tại Bệnh viện K suốt 8 năm qua. Mỗi ngày, ông mở cửa khu khám bệnh tầng 2, nhà A từ 4h. Ngay khi người bệnh bắt đầu đến, ông chủ động hướng dẫn quy trình, chỉ dẫn từng khu vực để họ nắm bắt được quy trình thăm khám.

Suốt nhiều năm gắn bó với công việc, ông Phúc luôn tận tụy và được đông đảo bệnh nhân quý mến. Không ít người sau khi hoàn tất khám chữa bệnh còn ôm ông để bày tỏ lời cảm ơn.

Khi biết đoạn clip quay mình được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, ông Phúc vừa mừng vừa lo. Ông liên tục nhận được hàng trăm cuộc gọi từ người thân và các bệnh nhân từng đến khám để chúc mừng, chia sẻ niềm vui khi ông bất ngờ trở thành “người nổi tiếng”. Tuy nhiên, ông tâm sự bản thân cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng, bởi sợ rằng những hướng dẫn của mình có thể vượt quá chuyên môn hoặc lỡ lời, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Dù vậy, ông Phúc khẳng định luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ người bệnh. Khoa Khám theo yêu cầu tại đây mỗi ngày tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân cùng số lượng người nhà lên tới cả nghìn người. Nhờ sự hướng dẫn kịp thời của lực lượng bảo vệ, việc đi khám sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Ông Phúc kiên trì gắn bó với công việc, bất kể ngày thường hay ngày nghỉ. Ông không chỉ đón tiếp, hướng dẫn người bệnh mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, lau dọn, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, gia cố bàn ghế và bảo quản cơ sở vật chất của khoa. Hiện ông được bố trí chỗ ở ngay trong khuôn viên bệnh viện, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và kịp thời hỗ trợ công việc khi cần.

Ông Phúc hướng dẫn người đến khám. Ảnh: Mạnh Trần.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành bảo vệ của bệnh viện, ông Phúc từng là bệnh nhân điều trị tại đây. Trong những ngày chữa bệnh, ông tận mắt chứng kiến sự tận tâm, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Chính điều đó khiến ông thêm yêu mến, trân trọng và mong muốn được làm việc, cống hiến tại bệnh viện. Khi được công ty bảo vệ ký hợp đồng, ông đã rất xúc động và luôn tự nhủ phải làm thật tốt công việc của mình.

Sáng đi làm, chiều điều trị ung thư

Ông Phúc cho biết mình mắc ung thư phổi giai đoạn 3 cách đây 8 năm, đã phẫu thuật cắt một phần phổi. Hiện tại, ông điều trị ung thư tái phát tại Khoa Nội 1, Bệnh viện K.

Năm 2024, trong một lần tái khám, các bác sĩ phát hiện ông có nốt di căn sang phổi còn lại và chỉ định truyền hóa chất. Trong thời gian điều trị, ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày. Nhờ đó, tổn thương ở phổi có thời điểm mờ dần.

Tuy nhiên, gần đây bệnh tái phát, khối u xuất hiện ở phổi phải, gần cuống phổi và khe trung thất. Các bác sĩ đánh giá không thể phẫu thuật cho ông Phúc, phương án điều trị hiện nay là xạ trị kết hợp hóa chất.

Nam bảo vệ cho rằng mình may mắn khi được làm việc tại bệnh viện. Trong các hội thảo khoa học quốc tế về ung thư có chuyên gia nước ngoài tham gia, ông thường được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực hội thảo và luôn cố gắng lắng nghe. Ông chia sẻ những hiểu biết đó với các bệnh nhân đồng cảnh ngộ và gia đình họ.

“Tôi cố gắng truyền cảm hứng sống cho người bệnh để họ có thêm niềm tin và nghị lực điều trị. Tôi tin rằng, chiến thắng ung thư không chỉ bằng thuốc men mà còn bằng tinh thần. Khi tâm lý vững vàng, người bệnh sẽ vượt qua được những giai đoạn khó khăn của xạ trị và hóa chất”, ông Phúc nói.

