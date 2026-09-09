Sáng 9/9, bà Vũ Thị Yêu (63 tuổi, ở Hải Hậu, Ninh Bình) xuất viện sau khi trải qua ca cấp cứu do biến chứng vỡ thành tự do thất phải sau nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó, gia đình từng nghĩ bà khó có cơ hội phục hồi.

Ngày 22/8, bà Yêu được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng sốc tim. Trước nhập viện 4 ngày, bà xuất hiện cơn đau thắt ngực nhưng không nghĩ tình trạng nghiêm trọng.

Kết quả siêu âm tim cho thấy khoang màng ngoài tim của bệnh nhân có nhiều dịch và máu, nguyên nhân là thành tự do thất phải bị vỡ do biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai dặn dò bệnh nhân. Ảnh: Hồng Hải.

Theo các bác sĩ, vỡ thành tự do tâm thất sau nhồi máu cơ tim là biến chứng tim mạch cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong được ghi nhận trong y văn có thể lên tới 90-100%.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ" ở cấp độ cao nhất, đồng thời huy động các chuyên khoa để hội chẩn và xử trí. Chỉ sau khoảng 2 phút chuẩn bị, ê-kíp liên chuyên khoa thống nhất phẫu thuật cấp cứu ngay tại cơ sở Ninh Bình.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết phẫu thuật trên nền cơ tim vừa hoại tử rất mong manh, đòi hỏi kỹ thuật và sự chính xác cao. Ê-kíp đã phẫu thuật trực tiếp trên tim đang đập, không sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Các bác sĩ sử dụng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng để xử lý vị trí tổn thương.

Sau hơn 2 tuần điều trị, bà Yêu đã tỉnh táo, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết vỡ tim do biến chứng nhồi máu cơ tim là một trong những tình huống cấp cứu có nguy cơ tử vong đặc biệt cao. "Tôi làm hồi sức cấp cứu khoảng 30 năm. Đây là một trong số rất ít trường hợp vỡ tim mà tôi chứng kiến được cứu sống", ông Cơ chia sẻ.

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