Chiều 29/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ 15h ngày 28/8 đến 15h ngày 29/8, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết và 25 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 8 vụ (20%), số người chết không tăng, không giảm, số người bị thương giảm 4 người (13%).

Đáng chú ý, toàn bộ các vụ tai nạn được ghi nhận trên lĩnh vực đường bộ.

Hình ảnh ô tô khách không giữ khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: C08

Trong ngày, CSGT các địa phương phát hiện, xử lý 14.356 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1.766 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.439 trường hợp vi phạm tốc độ và 87 trường hợp chở hàng quá tải trọng.

Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tổng kiểm soát 1.416 phương tiện, lập biên bản 191 trường hợp vi phạm.

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 phát hiện 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, làn dành cho xe vượt, nhưng không nhường đường cho phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Trong khi đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 9 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Cục CSGT cho biết trong ngày đầu nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến cao tốc, cửa ngõ Hà Nội tăng cao. Lực lượng chức năng được bố trí để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.