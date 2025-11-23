Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý mới được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Suýt oan gia vì học sinh xô nhau ngã ngay trước đầu ô tô

(Nguồn video: Nguyễn Hải)

Tình huống nguy hiểm khó lường xảy ra hôm 20/11 tại đường Lê Lai (Hải Phòng) được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Dù đi rất chậm, lái xe có gắn camera hành trình vẫn bị bất ngờ và buộc phải phanh gấp khi một nam học sinh bị bạn xô ngã lăn ra giữa đường. May mắn tài xế kịp thời xử lý tình huống, nam học sinh có thể đứng dậy ngay sau cú ngã.

Người đi bộ băng qua quốc lộ như chỗ không người

(Nguồn video: Nguyễn Quý Tùng)

Tình huống thót tim vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hưng Yên và được camera hành trình trên ô tô con ghi lại.

Theo đó, khi đang di chuyển ở làn số 1 bên trái với tốc độ khá cao, bất ngờ phía trước có một người đi bộ băng qua đường ngay trước mũi ô tô. Tài xế đã gần như không kịp đánh lái và giảm tốc độ, may mắn đã không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Xe SUV bất ngờ tăng tốc, gác chân lên xe phái trước

(Nguồn video: Huế Nguyễn)

Tình huống hy hữu xảy ra vào chiều 15/11 trên đường Vành đai 2, hướng đi cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Một xe SUV hiệu BYD khi di chuyển ở làn bên trái bất ngờ lao về phía trước, va chạm vào các xe đang đi trên đường, tông vào phía thành lan can bên phải.

Đáng nói, trong tình huống trên, bánh xe phía bên phụ của chiếc SUV này đã "leo" hẳn lên chiếc Toyota Corolla Cross màu đỏ ở làn phải trước khi lao vào nhiều xe khác.

Ô tô con bị tông từ phía sau do đi vào điểm mù xe tải

(Nguồn video: Otofun)

Pha va chạm liên hoàn vừa xảy ra vào ngày 21/11 trên một tuyến đường ở Bắc Ninh và được camera hành trình của một ô tô con ghi lại.

Theo đó, trên đường có hai làn mỗi chiều, chiếc ô tô con màu đỏ đã vượt bên phải trúng điểm mù của xe tải và bị ép xoay 180 độ. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này còn văng vào một xe tải khác phía đường ngược chiều, tạo ra tình huống "kẹp chả" rất nguy hiểm.

Giáo viên dạy lái lùi xe ra giữa đường bị xe khách húc đuôi

(Nguồn video: Khúc Cao Thế)

Đoạn video gây "bão" diễn ra vào chiều tối ngày 17/11 trên một tuyến đường ở Hà Nội. Chiếc xe con màu trắng có dòng chữ "Teacher" đỗ bên phải đường, đang lùi chậm từ vỉa hè xuống lòng đường thì ở phía sau, chiếc xe khách 29 chỗ cũng đang lao tới.

Tài xế xe khách bấm còi inh ỏi, đồng thời đánh lái nhẹ về phía bên trái làn đường ngược chiều để tránh nhưng va chạm vẫn xảy ra. Ngay sau đó, người lái xe con là anh "Teacher" Khúc Cao Thế đã xuống xe, thái độ bức xúc và có lời lẽ "mắng chửi", văng tục và chỉ tay ra hiệu cho tài xế xe khách xuống xe giải quyết.

Xe đầu kéo ngang nhiên đi ngược chiều trên đường gom Đại lộ Thăng Long

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống được ghi nhận vào chiều ngày 14/11 trên đường gom đường Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) theo chiều hướng từ trung tâm thành phố về Hoà Lạc.

Theo đó, khi dòng xe đang di chuyển trên đường, bất ngờ một chiếc xe đầu kéo đi ngược chiều khiến các phương tiện phải dạt sang để nhường đường. Được biết, tại đường gom của Đại lộ Thăng Long được bố trí là đường một chiều ô tô và hai chiều xe máy.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!