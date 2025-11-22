Một tài xế đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi ngang nhiên đỗ chiếc BMW trên vỉa hè, ngay trước cửa ra vào của một đồn cảnh sát ở Reading (Thames Valley, Anh). Chiếc xe không chỉ đỗ lấn vỉa hè, che kín lối ra vào đồn cảnh sát mà còn "tranh chỗ" của người đi bộ - hành vi vi phạm luật rõ ràng.

Chiếc BMW GT "gây sốt" khi được đỗ trên vỉa hè, chắn luôn cửa đồn cảnh sát. Ảnh: The Sun

Khi bị gọi đến làm rõ sự việc, tài xế biện minh một cách khó tin: "do trời tối nên không nhìn thấy vỉa hè và vạch kẻ đường”. Lập tức, cảnh sát bác bỏ lý do này và cho đây là lời biện minh “không thể chấp nhận được”.

Tại Anh, dù lỗi đỗ xe thường do hội đồng địa phương xử lý, nhưng trong trường hợp này, Sở Cảnh sát Thames Valley đã lập biên bản và xử phạt trực tiếp với số tiền 100 bảng Anh (xấp xỉ 3,5 triệu đồng) và trừ 3 điểm trên bằng lái.

Vị trí cửa đồn cảnh sát ở Reading, nơi chiếc BMW đỗ lên.

Thông báo kèm theo hình ảnh của Sở Cảnh sát Thames Valley trên trang Facebook vào tối ngày 16/11 có nêu rõ: "Việc đỗ chiếc xe BMW như vậy gây nguy hiểm cho người đi bộ, người khuyết tật cũng như cản trở đường vào đồn".

Bài đăng ngay lập tức đã nhận được hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm bình luận, trong đó đa số tỏ ý mỉa mai lời giải thích “quá tối nên không thấy vạch kẻ đường và vỉa hè” của tài xế.

Nhiều người đặt câu hỏi: “Anh ta lái xe mà mắt nhắm à?”, hoặc “không thể là vô tình khi đỗ ngay trước trụ sở cảnh sát!”.

(Theo The Sun)

