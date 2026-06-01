Chiều 1/6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong các ngày diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án phân luồng giao thông đối với các loại phương tiện.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện là từ 6h30 - 8h30, từ 10h30 - 12h, từ 12h30 - 14h30 và từ 16h30 - 18h trong các ngày từ 3 - 5/6.

Cơ quan chức năng tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe ưu tiên, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế các phương tiện khác hoạt động trên các tuyến đường gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trong thời gian phân luồng, phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18 và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) lưu thông theo lộ trình: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đại lộ Thăng Long và ngược lại.

CSGT Hà Nội đề nghị tất cả phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, tài xế phải nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường.