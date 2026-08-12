Trực thăng quân sự tại căn cứ quân sự Mỹ ở Pyeongtaek. Ảnh: Yonhap

Hai người Trung Quốc này cũng bị buộc tội làm rò rỉ tài liệu mật liên quan tới các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Yonhap, một trong hai nghi phạm, là công dân Trung Quốc ngoài 60 tuổi, bị bắt với cáo buộc giúp ích cho kẻ thù và vi phạm luật bảo vệ bí mật thông tin liên lạc.

Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu ngày 11/8 cho biết người này đã nhiều lần nhập cảnh Hàn Quốc bằng thị thực du lịch, sau đó lưu trú tại một khách sạn gần sân bay ở thành phố Gunsan, tây nam Hàn Quốc để nghe lén các cuộc trao đổi giữa máy bay chiến đấu và đài kiểm soát không lưu. Sân bay này là nơi không quân Hàn Quốc và Mỹ đặt nhiều khí tài.

Cảnh sát cho biết nghi phạm được cho là đã nghỉ hưu sau nhiều năm phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Các chuyến đi của người này, bắt đầu từ tháng 1/2024, đều trùng với thời điểm diễn ra các cuộc tập trận thường kỳ của không quân Hàn Quốc và Mỹ.

Nghi phạm khai rằng việc nghe liên lạc của máy bay chỉ là "sở thích cá nhân". Tuy nhiên, cảnh sát cho biết sẽ điều tra liệu những thông tin thu thập được có bị chuyển cho giới chức Trung Quốc hay không, đồng thời làm rõ liệu có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng sau hoạt động này.

Trong khi đó, nghi phạm thứ hai là một người đàn ông 45 tuổi gốc Hàn mang quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi làm lợi cho kẻ thù và vi phạm luật bảo vệ căn cứ quân sự. Người này bị cáo buộc đã lôi kéo một phụ nữ Hàn Quốc đang làm việc tại Trại Humphreys, căn cứ quan trọng của Mỹ ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60km về phía nam, nhằm thu thập các tài liệu mật liên quan đến các cuộc tập trận chung của đồng minh.

Người đàn ông này bị cáo buộc che giấu thân phận khi điều hành một cửa hàng cung cấp vật tư cho quân đội Mỹ gần căn cứ, đồng thời thực hiện các hành vi nói trên từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2025 với tư cách là một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc.

Theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, tội tiếp tay cho thế lực thù địch có thể bị tù chung thân hoặc phạt tù từ 3 năm trở lên.

Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ bí mật thông tin liên lạc có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm hoặc tước quyền đảm nhiệm một số chức vụ trong thời hạn tối đa 5 năm. Trong khi đó, việc vi phạm luật bảo vệ căn cứ quân sự có mức hình phạt tối đa là 3 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won (khoảng 21.200 USD).