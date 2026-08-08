Đài RT đưa tin Tổng thống Mỹ Trump tối 6/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp, áp đặt mức thuế 15% và thiết lập giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm liên quan. Các biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 12.

Theo sắc lệnh, các mức thuế mới nhằm khôi phục ngành sản xuất polysilicon ở Mỹ sau nhiều thập niên cạnh tranh với nước ngoài đã làm các nhà sản xuất nước này suy yếu trong một lĩnh vực được coi là then chốt đối với công nghệ tiên tiến và an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Nhà Trắng cho biết tỷ trọng công suất sản xuất polysilicon toàn cầu của Mỹ đã giảm từ 50% vào năm 2005 xuống còn dưới 2% vào năm 2024. Trong khi đó, thị phần công suất sản xuất tấm wafer bán dẫn của Mỹ trên toàn cầu cũng giảm từ 37% năm 1990 xuống còn 10% vào năm 2024. Mỹ hiện gần như "phụ thuộc hoàn toàn vào hàng nhập khẩu" đối với phôi, tấm wafer và tế bào pin mặt trời.

Polysilicon là dạng silicon có độ tinh khiết siêu cao được sản xuất từ thạch anh, là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất chất bán dẫn và tấm pin mặt trời. Theo số liệu ngành, Trung Quốc chiếm hơn 90% sản lượng polysilicon toàn cầu trong năm 2024.

Giới quan sát nhận định động thái trên đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên án các biện pháp mới của Washington, cáo buộc Mỹ "mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia" và "lạm dụng quyền lực nhà nước".

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Chang nói: "Động thái của Mỹ đang gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động thương mại và trao đổi kinh tế bình thường giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ". Nhà ngoại giao này đồng thời nhấn mạnh "chủ nghĩa bảo hộ sẽ không khiến Mỹ trở nên cạnh tranh hơn".

Mỹ đưa ra thông báo trên chỉ một ngày sau khi Trung Quốc công bố một loạt biện pháp đáp trả mới, bao gồm siết chặt kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) và các công nghệ liên quan, áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 công ty Mỹ đồng thời tiến hành đợt rà soát an ninh quốc gia lần đầu tiên đối với hàng hóa nhập khẩu liên quan đến thương mại nước ngoài.

Bắc Kinh cho biết các động thái này nhằm đáp trả loạt biện pháp hạn chế gần đây của Washington, trong đó có lệnh trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc và lệnh cấm nhập khẩu các mẫu UAV, robot hình người và một số bộ biến tần điện mới của Trung Quốc từ tháng trước.

Các biện pháp hạn chế được công bố ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ vào tháng tới.