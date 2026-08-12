Cháy tại tỉnh Voronezh của Nga, sau khi có tin Ukraine tấn công một trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries. Ảnh: Kyiv Independent

Theo kênh Telegram Exilenova Plus và báo Kyiv Independent, hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Nga ở thành phố Komsomolsk-on-Amur. Vùng Khabarovsk Krai được cho nằm ngoài tầm bắn của bất kỳ loại tên lửa hay máy bay không người lái (UAV) nào được biết đến của Ukraine.

Trong khi đó, tại tỉnh Voronezh, một trung tâm hậu cần của công ty bán lẻ trực tuyến Wildberries ở làng Novaya Usman của Nga đã bốc cháy dữ dội sau hàng loạt vụ nổ tại hiện trường khi các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra.

Chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi sau đó xác nhận Kiev đã thực hiện cuộc không kích. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu khác ở tỉnh Orenburg, nằm ở phía nam dãy núi Ural của Nga và cơ sở tại tỉnh Voronezh.

Thống đốc tỉnh Voronezh Aleksandr Gusev cho hay một nam giới 49 tuổi đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi UAV của Ukraine tấn công vùng này. Ông Gusev nói thêm toàn bộ 15 UAV đã bị bắn hạ và thương vong xảy ra do các mảnh vỡ rơi xuống.

Theo tin từ Exilenova Plus, một vụ hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại một nhà máy điện ở thành phố Angarsk, thuộc tỉnh Irkutsk của Nga, cách Ukraine khoảng 4.300km. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công một trong số các nhà máy lọc dầu lớn nhất và một nhà máy cơ khí của Nga tại thành phố Orsk thuộc tỉnh Orenburg. Orsk cách biên giới Ukraine khoảng 1.500km.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên nhắm vào các mục tiêu liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất vũ khí nằm sâu trong lãnh thổ Nga.