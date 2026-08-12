Theo WANA, Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 11/8 tuyên bố rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman.

"Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ thay đổi cách hành xử và chấp nhận các điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt hoạt động quân sự, giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa và ngừng giao tranh trên toàn khu vực, trong đó có Lebanon và Gaza", ông Rezaei cho biết.

Quan chức Iran nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Oman về các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ là vấn đề riêng, không liên quan đến quyết định đóng cửa eo biển. Ngoài ra, Tehran cũng đã thông qua các bên trung gian để chuyển tới Washington những điều kiện bổ sung.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Tehran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, tấn công và biểu tình.

Cũng liên quan đến vấn đề này, giới chức Pakistan mới đây đã hé lộ về những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên hy vọng hai bên có thể sắp đạt được một thỏa thuận.

Mỹ phóng tên lửa vô hiệu hóa tàu vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải Iran

Theo CNN, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11/8 đã xác nhận việc lực lượng Mỹ phóng tên lửa để vô hiệu hóa một tàu hàng cố gắng di chuyển về phía cảng của Iran.

"Tàu M/V Vela Nova treo cờ Panama tìm cách di chuyển qua Vịnh Oman để hướng tới một cảng của Iran, bất chấp các cảnh báo của quân đội Mỹ về lệnh phong tỏa hàng hải. Một trực thăng MH-60 sau đó đã phóng tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa con tàu này", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Theo báo cáo của CENTCOM, tính đến ngày 11/8, lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã buộc 55 tàu thương mại chuyển hướng, vô hiệu hóa 3 tàu và lên kiểm tra 2 tàu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải Iran.