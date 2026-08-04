Biển báo căn cứ không quân của Mỹ tại Pyeongtaek. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, các sinh viên bị bắt tại căn cứ không quân K-55 Osan ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60km về phía nam.

Những người bị bắt đều là thành viên của Hội sinh viên Đại học Tiến bộ Hàn Quốc (KPUSU). Nhóm đã vượt qua cổng chính của căn cứ Osan vào khoảng 10h15, trong đó 6 người vào được bên trong khuôn viên và hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ, bao gồm khẩu hiệu phản đối lực lượng không quân số 7 của Mỹ, trong khi 2 người còn lại bị chặn ngay tại lối vào.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã khống chế nhóm sinh viên rồi bàn giao họ cho cảnh sát Hàn Quốc để điều tra. Hiện chưa rõ động cơ chính xác đằng sau vụ xâm nhập, nhưng KPUSU đã cáo buộc quân đội Mỹ đang cản trở kế hoạch xây dựng cụm công nghiệp sản xuất chất bán dẫn của Hàn Quốc tại thành phố Gwangju.

Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã chọn một sân bay quân sự ở Gwangju làm địa điểm xây dựng cụm sản xuất chất bán dẫn, trong khi quân đội Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc di dời sân bay có thể ảnh hưởng đến các lợi ích quân sự của họ.

Nhóm sinh viên cũng cho biết một vụ rò rỉ phốt pho trắng gần đây tại căn cứ không quân Osan là một trong những lý do khiến họ tổ chức biểu tình.