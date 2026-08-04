Tàu chở hàng trên Biển Đen. Ảnh: EPA

Theo đài CGTN, Ukraine triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công nhiều khu nghỉ dưỡng của Nga dọc bờ Biển Đen, trong khi các lực lượng Moscow tuyên bố tập kích các tàu chở hàng vận chuyển vật tư quân sự cho Ukraine.

Theo trung tâm ứng phó khẩn cấp vùng Krasnodar của Nga, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào làng nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka tại vùng này hôm 3/8 khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexey Kuznetsov cho biết 21 người đã phải nhập viện, trong đó 9 nạn nhân gồm cả 3 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các UAV của nước này đã tấn công 4 tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự cho quân Ukraine. Theo tuyên bố của nhà chức trác Nga, hai tàu đang dỡ hàng quân sự tại cảng Mykolaiv trên sông Southern Bug, cách Biển Đen khoảng 65km, đã bị tập kích. Hai tàu chở hàng khác vận chuyển vật tư quân sự cũng bị Nga nhắm mục tiêu khi đang hoạt động ở Biển Đen.

Đêm 3/8, rạng sáng 4/8, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV trên diện rộng nhằm vào Nga. Báo Kyiv Independent cho hay mục tiêu tấn công là cơ sở hạ tầng hậu cần và dầu mỏ của Nga.

Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên dày đặc từ một trung tâm hậu cần của Wildberries, thành phố Chekhov thuộc tỉnh Moscow, nằm cách Điện Kremlin khoảng 65km về phía nam. Trước đó, UAV của Ukraine bị phát hiện bay phía trên thành phố trước khi cuộc tấn công diễn ra.