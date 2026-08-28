Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 27/8 đã chỉ trích việc Mỹ đồng ý bán tên lửa AIM-9X cho Hàn Quốc, cảnh báo động thái này có thể gây ra bất ổn với môi trường an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi không thể phớt lờ tác động tiêu cực từ việc Mỹ bán vũ khí cho Hàn Quốc đối với môi trường an ninh khu vực. Bình Nhưỡng coi các thỏa thuận quân sự liên tiếp này là bằng chứng công khai về 'sự thù địch' của Mỹ và sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Quan chức Bình Nhưỡng cũng lên án việc Washington phân bổ ngân sách cho các chương trình ghi nhận tình hình nhân quyền tại Triều Tiên, gọi đây là một "chiến dịch bôi nhọ" nhằm kích động bất ổn xã hội ở nước này.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder. Ảnh: USAF

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán cho Hàn Quốc 103 tên lửa chiến thuật AIM-9X Sidewinder với tổng trị giá khoảng 125 triệu USD. Trước đó, Washington cũng đồng ý bán trực thăng tấn công và bom dẫn đường cho Hàn Quốc, viện dẫn lý do "thúc đẩy Seoul tăng cường năng lực tác chiến".

"Thương vụ bán tên lửa AIM-9X sẽ giúp Hàn Quốc cải thiện năng lực phòng không, răn đe hành động gây hấn trong khu vực và bảo đảm khả năng tác chiến tương thích với lực lượng Mỹ", đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

AIM-9X Sidewinder là tên lửa tầm nhiệt siêu thanh tầm ngắn, dài 3m và nặng 84kg. Các bộ phận chính gồm hệ thống dẫn đường hồng ngoại, dò tìm mục tiêu chủ động bằng quang học, đầu đạn sức công phá lớn và động cơ tên lửa. Mỗi quả tên lửa loại này có giá khoảng 439.000 USD.